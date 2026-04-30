Il diavolo veste Prada: quel no di Meryl Streep che le ha raddoppiato lo stipendio

Meryl Streep ha rischiato di non interpretare Miranda Priestly. L'attrice aveva rifiutato il ruolo alla prima offerta dei produttori de Il diavolo veste Prada ed era pronta al ritiro, come ha rivelato durante un'ospitata a Today insieme al resto del cast del sequel, nei cinema da ieri.

"Sapevo che sarebbe stato un successo", ha spiegato. "Avevo letto la sceneggiatura, era fantastica. Mi hanno chiamata, mi hanno fatto un'offerta e io ho detto 'No. Non lo farò'". L'attrice ha specificato che, dato che aveva previsto il successo del film, voleva essere pagata di conseguenza. "Volevo vedere se raddoppiavano l'offerta e loro lo hanno fatto".

Meryl Streep alla scrivania di Runway in una scena de Il diavolo veste Prada 2

Dal ritiro al successo stellare come icona fashon

La nostra recensione de Il Diavolo veste Prada 2 anticipa i segreti del sequel, nelle sale italiane da ieri. Rievocando la sua decisione iniziale di respingere l'offerta dei produttori nel 2005, Mery Streep ha detto di aver pensato:

"Ho 56 anni, ci ho messo tutto questo tempo per capire che potevo farlo! Ne ero sicura. Ero sicura che sarebbe stato un successo. E sentivo che avevano bisogno di me. E lo volevo, ma se non mi avessero più voluto, per me andava bene. Mi sono detta 'Sono vecchia, ho 56 anni'. Ero pronta ad andare in pensione."

Per fortuna le cose sono andate diversamente. I produttori de Il diavolo veste Prada hanno accettato la richiesta di Meryl Streep raddoppiandole il salario. La commedia sofisticata ha avuto un successo strepitoso incassando oltre 326 milioni globali e l'attrice non è affatto andata in pensione, continuando a offrire performance di altissimo livello. e oggi, a vent'anni di distanza, il sequel ha appena fatto il suo debutto nei cinema puntando a bissare il successo dell'originale.