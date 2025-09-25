Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt: "Non mi è permesso dire niente"

Segreto assoluto sul sequel del cult fashion con Mery Streep e Stanley Tucci, ma Emily Blunt si lascia sfuggire che sarà... meraviglioso.

Le immagini di Emily Blunt con la chioma rosso fuoco hanno fatto il giro del web, ma su Il diavolo veste Prada 2 l'attrice ha la bocca cucita.

Durante una recente intervista per la promozione di The Smashing Machine, E! News ha provato a far sbottonare l'attrice che ha prontamente risposto: "Non posso dirvi niente". Il collega Dwayne Johnson l'ha interrotta scherzosamente esclamando: "Io posso.", ma lei lo bloccato ribadendo: "No, non puoi. Non ti è permesso. Non posso dire niente, davvero".

L'attrice ha poi aggiunto: "Le persone sono entusiaste e stiamo cercando di proteggerlo meraviglioso. Abbiamo riunito la squadra".

Che cosa sappiamo sul sequel de Il diavolo veste Prada?

Sebbene i dettagli sull'attesissimo sequel siano ancora segreti, le numerose foto dal set circolate finora hanno anticipato il look dei personaggi vecchi e nuovi che animeranno la pellicola ambientata nel mondo del giornalismo di moda. Qualche mese fa, le foto di Emily Blunt con il suo look iconico del primo film a spasso per le strade di New York sono diventate virali.

Per quanto riguarda i dettagli sulla trama, è stato confermato che il sequel si ispirerà al libro libro di Lauren Weisberger, La vendetta veste Prada (Revenge Wears Prada). Tuttavia, resta da capire quanto fedele sarà l'adattamento. Il primo film ha apportato parecchie modifiche rispetto al materiale originale; visto il ritorno di David Frankel alla regia è molto probabile che anche stvolta ci saranno sostanziali cambiamenti.

Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci torneranno nei ruoli principali, con l'ingresso dei nuovi arrivi Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Thieroux e Simone Ashley.

Nel sequel Miranda Priestly (Meryl Streep) dovrà fare i conti col declino dell'editoria tradizionale, ma il suo cammino tornerà a incrociate quello di Emily Blunt, ora un dirigente di alto livello per un gruppo del lusso con fondi pubblicitari di cui Priestly ha disperatamente bisogno.