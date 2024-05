Il clandestino stasera su Rai 1 con l'ultima puntata: le anticipazioni

Si chiude stasera su Rai 1 in prima serata, con l'ultima puntata, la prima stagione de Il clandestino, la serie poliziesca con Edoardo Leo e diretta da Rolando Ravello. Ieri sera, pur avendo vinto nella gara degli ascolti contro L'Isola dei Famosi, la fiction ha registrato un piccolo calo di ascolti, non arrivando neppure a 3 milioni di spettatori e al 17% di share. Questi dati possono mettere a rischio la stagione 2?

Anticipazioni dell'ultima puntata

In questo martedì 14 maggio la RAI trasmetterà il finale di stagione de Il Clandestino.

Luca Travaglia è entrato nello staff della sicurezza di un importante uomo d'affari che arriverà molto presto a Milano. Il sospetto è che a lui faccia in qualche modo capo una cellula terroristica libica a cui, probabilmente, apparteneva anche Khadija.

Travaglia riuscirà subito a conquistare i favori del milionario arabo e riuscirà anche a trovara una pista interessante proprio quando sembra che le ricerche non stiano portando a nulla. Luca è davvero vicino a scoprire tutta la verità sulla scomparsa di Khadija?

Travaglia continua a indagare e scopre di conoscere l'uomo che è indicato come il contatto della cellula terroristica. La cosa migliore da fare è farlo arrestare per poter avere tutte le risposte che non ha avuto da Khadija. A questo punto, però, accade qualcosa che non era nei piani: l'uomo d'affari arabo decide di lasciare Milano in fretta e furia.

Il cast

Il cast della serie è guidato da Edoardo Leo, che veste i panni e la complessa personalità di Luca Travaglia, il clandestino del titolo. Al suo fianco per tutta la prima stagione ci saranno Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.