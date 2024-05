Il Clandestino, dove è stata girata la serie con Edoardo Leo? Le location a Milano

È un romano doc, Edoardo Leo, ma per Il Clandestino ha dovuto trasferirsi a Milano per diversi mesi, quelli che sono stati necessari, all'inizio del 2023, per girare la prima stagione del dramma poliziesco (che stasera torna in onda su Rai 1 con la quarta puntata, dopo una settimana di pausa).

La conferma l'ha data lui stesso a Tv Sorrisi e Canzoni: "Milano è una città che conoscevo, ma che ho voluto vivere intensamente proprio come Luca: mentre giravamo, invece di stare in hotel ho preferito affittare una casa, mi sono mosso sempre a piedi, ho fatto vita solitaria. Milano ha più anime, che vengono fuori nella serie. E in questo sta tutto il suo fascino".

Le location di Milano

Luca Travaglia, ex ispettore capo dell'antiterrorismo, interpretato da Edoardo Leo, viveva a Roma prima che la sua vita venisse sconvolta da un attentato in cui la sua compagna ha perso la vita e un giovane agente l'uso delle gambe. Incapace di assolversi, Travaglia fugge a Milano, nella speranza di perdersi tra la folla della metropoli cosmopolita, ma anche segretamente desideroso di riuscire a ricominciare.

Il Clandestino: Edoardo Leo e Lavinia Longhi in una scena

Milano diventa così simbolo di una rinascita ma anche la città dall'anima noir in cui si muovono le nuove avventure al limite della legge di Luca Travaglia e del suo nuovo socio Palitha, che gli offre riparo all'interno della sua officina.

A fare da sfondo ci sono naturalmente il maestoso Duomo e la vicina galleria Vittorio Emanuele, nata su modello dei famosi passage parigini e di altre grandi città europee.

Non possono mancare altri due fiori all'occhiello del capoluogo meneghino come il Naviglio e la Darsena, che fanno da sfondo alla trama che lega Travaglia a Bonetti.

Carolina, il nuovo interesse amoroso di Luca, vive a piazza del Carmine nel centrale quartiere di Brera, celebre per la Pinacoteca e gli atelier degli artisti che popolavano (e in parte ancora popolano) quelle strade. Importante è anche il ruolo della Ca'Granda, già sede dell'Ospedale Maggiore di Milano, e oggi dell'Università Statale, di cui ne Il Clandestino possiamo ammirare in particolare il famoso Cortile della Legnaia, un piccolo gioiello risalente al 1486.

Il Clandestino: Edoardo Leo e Hassani Shapi in una scena

Non soltanto il centro più conosciuto, però: nella serie diretta da Rolando Ravello possiamo vedere anche scorci del caratteristico Chinatown, il quartiere che si snoda intorno a via Paolo Sarpi, e del quartiere Lambrate, antico paesino alle porte di Milano, oggi perfettamente integrato nel tessuto urbano e in piena riqualificazione. Nel quartiere NoLo, a Nord di Loreto, si svolge invece la vita quotidiana di Luca e di Palitha, che ha la sua officina in via Padova, una delle strade più multietcniche d'Europa.