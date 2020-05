Il cavaliere oscuro: la trilogia di Christopher Nolan torna al cinema in Asia

Warner Bros. ha annunciato che la trilogia su Batman di Christopher Nolan farà ritorno al cinema in Asia a partire dal 29 maggio. I film approderanno nelle sale nell'arco di tre settimane a cominciare da Batman Begins, che uscirà il 29 maggio a Taiwan e il 4 giugno a Hong Kong, seguito da Il cavaliere oscuro l'11 giugno e il Il cavaliere oscuro - Il ritorno il 18 giugno.

L'ultima interpretazione di Heath Ledger nel film The Dark Knight

La nuova uscita cinematografica della trilogia di Nolan su Batman è in linea con gli sforzi di Warner Bros. di invitare il pubblico a fare ritorno nei cinema dopo lo shutdown dovuto all'emergenza sanitaria globale. I cinema di Hong Kong hanno riaperto due settimane fa, tra i progett c'è anche l'idea di un ritorno in sala dell'Harry Potter franchise, con Harry Potter e la pietra filosofale nei cinema cinesi in 4K.

Cinema, per l'Anec le regole per la riapertura sono "irricevibili"

Warner Bros. è la prima major che punta a un ritorno alla grande nei cinema americani, quando riapriranno; per questa ragione ha deciso di non far slittare l'uscita di Tenet, nuovo atteso lavoro di Christopher Nolan, la cui release è prevista per il 17 luglio. Su Tenet poggia il futuro dell'industria cinematografica hollywodiana. Da quanto visto finora il film, interpretato da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh e Himesh Patel, è un thriller il cui plot è avvolto nel mistero, ma dal primo trailer potrebbe essere collegato a una misteriosa catastrofe che minaccia il futuro dell'umanità.

Come il Batman di Christopher Nolan ha cambiato per sempre i cinecomic