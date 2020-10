Il cavaliere oscuro: ecco perché Maggie Gyllenhaal ha sostituito Katie Holmes nel film

Svelato il motivo per cui Katie Holmes non ha partecipato al secondo capitolo della trilogia firmata Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro, dove è stata sostituita da Maggie Gyllenhaal.

Dopo la sua apparizione nel cast di Batman Begins, Katie Holmes ha abbandonato il personaggio di Rachel Daws ne Il Cavaliere Oscuro, secondo capitolo della saga diretta da Christopher Nolan, sostituita da Maggie Gyllenhaal. Dopo tanti anni è stato svelato il vero motivo.

Maggie Gyllenhaal in una sequenza del film Il cavaliere oscuro

In Batman Begins del 2005, il personaggio di Katie Holmes, Rachel Dawes, ha avuto un ruolo significativo nella vita di Bruce Wayne. Il regista Christopher Nolan ha ammesso di essere piuttosto turbato dal fatto che Katie Holmes non sia potuta tornare nel seguito, sostituita dalla collega Maggie Gyllenhaal. In un'intervista rilasciata al Business Insider nel 2016 rivela:

"Katie non era disponibile per il ruolo a causa dei suoi impegni, di questo non sono stato molto contento, ma queste cose accadono, e sono stato molto, molto fortunato che Maggie sia stata in grado di riprendere il ruolo"

Katie Holmes ha cominciato a seguire Thandie Newton su Instagram dopo i suoi commenti su Tom Cruise

Pare che Maggie Gyllenhaal abbia anche contattato l'attrice prima di prendere il suo posto, per ottenere la sua approvazione e chiederle di tornare per interpretare Rachel, ma la Holmes aveva altri impegni.

In un'intervista del 2016 con Business Insider, anche Katie Holmes ha detto la sua sull'abbandono: "Mi è piaciuto molto lavorare nel primo film e vorrei aver potuto lavorare di nuovo con Chris Nolan. Spero di lavorare di nuovo con lui in futuro. È stata una decisione che ho preso in quel momento ed è stata giusta per me, quindi non ho rimpianti. Penso che Maggie abbia fatto un ottimo lavoro. Ma spero davvero di poter lavorare di nuovo con Chris un giorno".

