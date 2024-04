Il cavaliere oscuro, Christopher Nolan era indeciso: 'Non voleva diventare un regista di supereroi'

Il regista, appena premiato con l'Oscar per Oppenheimer, non voleva essere identificato con il genere cinecomic

Ormai siamo tutti consapevoli della portata epica della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ma all'epoca della pre-produzione del secondo film, Il cavaliere oscuro, il regista non era convinto se accettare o meno di tornare perché "non voleva diventare un regista di supereroi".

Durante una recente intervista al podcast "Armchair Expert" con Dax Shepard, Jonathan Nolan ha dichiarato che è ci è voluto tempo per convincere suo fratello, Christopher Nolan, ad accettare di dirigere Il cavaliere oscuro. Il regista aveva già fatto centro con un film di supereroi con Batman Begins ed era esitante a realizzarne un altro perché non voleva che la sua carriera venisse etichettata.

"Ho lavorato a Batman Begins in una posizione un po' defilata, ma era l'unico fumetto che mio fratello mi aveva regalato da bambino, Batman: Anno Uno, per il mio 14° compleanno, e 10 anni dopo ero sul set del film a lavorare con lui", ha raccontato Jonathan, ricordando di aver pensato "è una follia".

L'indecisione di Nolan

"Chris era indeciso se farne un altro", ha continuato il fratello del regista, facendo notare che Christopher è passato direttamente da Batman Begins alla regia del thriller The Prestige. "Non voleva diventare un regista di film di supereroi".

Jonathan ha precisato che il fratello era "molto orgoglioso" di Batman Begins, ma "per me era come se avessimo costruito questa fantastica auto sportiva e dopo gli dicessi: 'Facciamoci un giro. Non vuoi farne un'altra?'".

Il Nolan più giovane ha proseguito: "Abbiamo passato un'ora a raccontare la storia delle origini, ed è stato fantastico, ma poi ci siamo chiesti: 'Cosa possiamo fare di più con questo personaggio?' Possiamo prendere gli stessi personaggi e spostarci leggermente in un genere diverso? Possiamo passare da un film d'avventura a un film poliziesco, a un film sulla mafia, e inglobare quella sensazione?".

"Non fare il cagasotto"

"Quindi ero seduto con [il produttore] Charles Roven e Chris e dicevo: 'Non fare il cagasotto. Facciamolo!'" ha continuato. "E sapevo che con la sceneggiatura - e lui ha sviluppato la storia con David Goyer con un po' di input da parte mia - era tipo il primo atto dettagliato, il secondo atto un po' meno dettagliato, il terzo atto... ehm, dove c'è lui che fugge via alla fine - una volta avuta la sceneggiatura pronta, ho pensato: 'Questo sarà fantastico. È emozionante. Dobbiamo fare questo film'. E alla fine si è ricreduto. È riuscito a non farsi etichettare".

Come sappiamo, Il cavaliere oscuro ha preso ispirazione dai classici thriller polizieschi come Heat di Michael Mann e rimane uno dei film tratti da fumetti più acclamati di tutti i tempi. I fratelli Nolan hanno condiviso i crediti della sceneggiatura del sequel e hanno lavorato insieme alla sceneggiatura del successivo Il cavaliere oscuro - Il ritorno del 2012.