Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno: stasera su Italia 1 il film con Christian Bale e Anne Hathaway

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. Il film è l'ultimo capitolo della trilogia diretta da Christopher Nolan, iniziata nel 2005 con Batman Begins e proseguita nel 2008 con Il cavaliere oscuro, entrambi con protagonista Christian Bale.

Sono passati otto anni da quando Batman (Christian Bale) è svanito nella notte, trasformandosi in un istante da eroe a fuggitivo. Prendendosi la colpa della morte del procuratore Harvey Dent, il Cavaliere oscuro ha sacrificato tutto ciò per cui che lui e il Commissario Gordon avevano lavorato. Per un po' di tempo questa messa in scena ha funzionato e l'attività criminale di Gotham City è stata schiacciata dalla legge anti-criminale di Dent.

Ma tutto cambierà con l'arrivo di un'astuta ladra con un misterioso piano (Anne Hathaway nei panni di Catwoman) e l'arrivo del ben più pericoloso Bane (Tom Hardy), un terrorista mascherato i cui spietati piani per Gotham costringono Bruce a uscire dal suo esilio volontario. Ma anche se indossa di nuovo il mantello e il cappuccio, Bane potrebbe rivelarsi un nemico troppo forte perfino per Batman.

La serata di Italia 1 dedicata agli eroi di Gotham City continua poi, in seconda serata, con il debutto in chiaro di Batwoman, la serie targata THE CW, ideata da Caroline Dries e prodotta da Greg Berlanti, basata sull'omonimo personaggio DC Comics di Kate Kane, giustiziera in black dress e prima supereroina gay della storia del fumetto. La carriera di Batwoman prende il via tre anni dopo la scomparsa di Bruce Wayne e del suo alter ego Batman. Kate prova a sostituirsi al cugino per dare speranza e giustizia a Gotham City...