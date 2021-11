Il canto del cigno: Mahershala Ali e Glenn Close nel trailer del film Apple TV+

Apple ha svelato il trailer de Il canto del cigno, pellicola si-fi interpretata da Mahershala Ali, Naomie Harris e Glenn Close, che sarà presentata in anteprima mondiale il 17 dicembre su Apple TV+

Ambientato in un vicino futuro, Il canto del cigno è un viaggio potente ed emozionante raccontato attraverso gli occhi di Cameron (Mahershala Ali), marito e padre amorevole cui è stata diagnosticata una malattia terminale; quando il suo medico (Glenn Close) gli prospetta una soluzione alternativa al fine di proteggere la sua famiglia dalla sofferenza, si troverà davanti a un bivio. Mentre Cam è alle prese con la scelta se alterare o meno il destino della sua famiglia, impara molto più di quello che avrebbe mai potuto immaginare sulla vita e sull'amore. Il film esplora quanto lontano arriviamo a spingerci e quanto siamo disposti a sacrificare, per rendere la vita delle persone che amiamo più felice possibile.

Nel cast del progetto scritto e diretto da Benjamin Cleary, vincitore del premio Oscar con il cortometraggio Stutterer, troviamo anche Naomie Harris, Awkwafina e Adam Beach.

Il regista ha spiegato che Swan Song si basa su un'idea avuta dieci anni fa e di aver sviluppato per cinque anni lo script, prima di pensare a Mahershala Ali per la parte del protagonista. Cleary ha ricordato il primo incontro con l'attore per fargli leggere lo script: "In pochi minuti mi sono reso conto che ero seduto di fronte a qualcuno di speciale, che era totalmente in linea con il cuore dello script. Dopo due ore ha detto 'Vorrei realizzarlo'. Le riprese sono state ritardate per sei mesi a causa dell'emergenza sanitaria, quindi abbiamo sfruttato questo periodo per parlare di tutti gli elementi del film, e lui ha avuto un modo meraviglioso per scoprire tutti questi piccoli dettagli nella storia".