Blade: Mahershala Ali sostituisce Wesley Snipes in un video deepfake

Mahershala Ali ha raccolto il testimone di Wesley Snipes come Blade e un video in deepfake alimenta la curiosità dei fan mostrandolo nei panni dell'eroe

Un video deepfake ha dato ai fan la possibilità di sbirciare il probabile look di Mahershala Ali nei panni di Blade, reboot Marvel del cult prodotto nel 1998. Ad occuparsi del deepfake è stato il canale YouTube FaceToFake, che ha dato vita ad un montaggio del volto di Ali su quello di Wesley Snipes/Blade in alcune sequenze del film del 1998.

Ovviamente, attraverso la realizzazione di questo video in deepfake, l'obiettivo di FaceToFake non era quello di rivelare il look di Mahershala Ali nel reboot di Blade quanto quello di creare uno strano cortocircuito in grado di alimentare la curiosità e l'attesa degli spettatori. Allo stesso tempo, come riporta CBR, il video ha ricordato ai fan i motivi alla base del successo del film del 1998. Caratterizzato da coreografie elaborate e dalla presenza di un protagonista carismatico e dotato di un look assai peculiare.

Dal momento che Marvel non ha ancora comunicato notizia alcuna sui membri del cast coinvolti nella realizzazione del progetto, FaceToFake ha pensato da sé ad assoldare uno straordinario novero di attori. Ad esempio, il volto di Viggo Mortensen ha sostituito quello di Kris Kristofferson, Robert Pattinson ha preso il posto di Stephen Dorff e Halle Berry ha raccolto il testimone di Sanaa Lathan. Da quando è stato annunciato in occasione del Comic-Con di San Diego a Luglio 2019, il progetto non è andato incontro ad aggiornamenti.

Blade non farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ma potrebbe avere qualche connessione con la serie Disney+ Moon Knight. Già da diverso tempo Marvel Studios corteggiava Mahershala Ali, coinvolto come Cottonmouth in Luke Cage (distribuita su Netflix) e in qualità di doppiatore di Aaron Davis in Spider-Man: Un nuovo universo. Adesso, però, è finalmente arrivato il momento per un ruolo da protagonista assoluto. Ad aver interpretato Blade nella trilogia originale è stato Wesley Snipes, nel periodo compreso tra il 1998 e il 2004. Marvel Studios non ha comunicato notizie su quale regista possa essere coinvolto nel progetto. Nonostante ciò, però, Mark Tonderai si è detto più volte fan della trilogia con Snipes. Magari questa passione gli tornerà utile!