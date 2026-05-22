Iddu-L'ultimo padrino stasera su Rai 3: trama, cast e durata del film con Toni Servillo

Il film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza in prima visione su Rai 3 racconta la latitanza di Matteo Messina Denaro tra finzione e realtà

Stasera, venerdì 22 maggio, Rai 3 alle 21:20 propone in prima visione Iddu - L'ultimo padrino, il film del 2024 diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con protagonisti Toni Servillo ed Elio Germano. Un'opera intensa e controversa che si ispira liberamente alla latitanza di Matteo Messina Denaro.

La trama: tra politica, servizi segreti e latitanza

La storia è ambientata nei primi anni 2000. Catello Palumbo, ex politico detenuto per concorso in associazione mafiosa, riceve una proposta dai servizi segreti: ottenere la libertà in cambio della collaborazione nelle indagini su Matteo Messina Denaro, potente boss latitante e suo figlioccio.

Da qui nasce un gioco di corrispondenze e lettere tra i due, che diventa lo strumento per provare a risalire al nascondiglio del boss. Attraverso questo scambio emergono anche frammenti della vita privata e criminale di Messina Denaro, in un racconto che alterna presente e passato.

Iddu: Elio Germano in una scena

Un cast d'eccezione per un film intenso

Nel cast spiccano Elio Germano e Toni Servillo, protagonisti di interpretazioni considerate tra le più solide del film. Completano il cast Barbora Bobulova e Chiara Bassermann, in una narrazione che punta molto sulla tensione psicologica e sui dialoghi.

Il Resto del cast: Interpreti e personaggi

Barbora Bobuľová : Lucia Russo

: Lucia Russo Giuseppe Tantillo : Pino Tumino

: Pino Tumino Fausto Russo Alesi : Emilio Schiavon

: Emilio Schiavon Antonia Truppo : Stefania

: Stefania Tommaso Ragno : Papacena

: Papacena Betty Pedrazzi : Elvira

: Elvira Filippo Luna : Giovannino

: Giovannino Rosario Palazzolo : Don Gaetano

: Don Gaetano Roberto De Francesco : senatore

: senatore Vincenzo Ferrera : assessore

: assessore Maurizio Marchetti : Mar. Di Graziano

: Mar. Di Graziano Gianluca Zaccaria : App. Battaglia

: App. Battaglia Lucio Patanè : sindaco Manciaracina

: sindaco Manciaracina Maurizio Bologna: vicino di casa di Lucia Russo

Iddu: Giusepe Tantillo e Antonia Truppo in una foto

Un'opera ispirata a fatti reali

Il film è liberamente ispirato alla latitanza di Matteo Messina Denaro e, in particolare, agli scambi epistolari avvenuti nei primi anni 2000 tra il boss e l'ex sindaco di Castelvetrano Antonino Vaccarino, raccolti nel libro Lettere a Svetonio (2008). I registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza hanno sottolineato come il progetto sia nato prima dell'arresto del boss nel 2023 e non abbia la forma di un biopic tradizionale, ma di una rielaborazione narrativa ispirata ai fatti.

Le location del film tra Sicilia e luoghi simbolici

Le riprese si sono svolte nell'estate 2023 tra alcune delle località più rappresentative della Sicilia: Salemi, Selinunte, Sciacca e Trapani. Un contesto visivo che rafforza il legame tra storia, territorio e memoria collettiva.

Dove vedere Iddu-L'ultimo padrino in tv e in streaming

Il film con Elio Germano e Toni Servillo andrà in onda stasera, venerdì 22 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 3. Silent Night - Il silenzio della vendetta, che dura circa 122 minuti, sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.