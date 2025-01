Iddu, Godzilla Minus One, Campo di battaglia, Transformers One, Quasi a casa: i voti homevideo di gennaio 2024

Le uscite DVD e Blu-ray di gennaio 2024 con le recensioni di Iddu - L'ultimo padrino, Godzilla Minus One, Campo di battaglia, Transformers one, Quasi a casa, Coppa aperta quasi spalancata, Il mio posto è qui, Ricomincio da Taaac.

Oltre ai tanti titoli di maggior richiamo trattati singolarmente, questo gennaio 2025 è stato per l'homevideo un altro mese ricco di altre uscite da scoprire tra blu-ray e DVD. Partiamo con l'appena uscito Iddu - L'ultimo padrino, che con Elio Germano e Toni Servillo è ispirato alle vicende di Matteo Messina Denaro. A seguire lo spettacolare Godzilla Minus One, per poi tornare al cinema italiano d'autore con Campo di battaglia, ambientato durante la prima guerra mondiale.

Elio Germano nei panni del latitante Matteo

Spazio poi all'animazione di qualità di Transformers One, per poi passare al più sobrio e intimo Quasi a casa. Si prosegue con il curioso ibrido fra cinema e teatro di Coppia aperta quasi spalancata, poi l'intenso Il mio posto è qui ambientato nella Calabria del secondo dopoguerra e chiusura con le risate di Ricomincio da Taaac.

Iddu: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Iddu - L'ultimo padrino

IL FILM. Liberamente ispirato ai fatti riguardanti il criminale Matteo Messina Denaro e alla storia dei pizzini inviati dal criminale per comunicare, Iddu - L'ultimo padrino è un film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con protagonisti Elio Germano e Toni Servillo. Nella Sicilia di inizio anni 2000 Catello Palumbo esce di galera e viene contattato dai servizi segreti per tendere una trappola a Matteo, latitante di lunga data. Inizierà a quel punto uno scambio epistolare molto particolare.

Toni Servillo in una scena di Iddu

IL BLU-RAY. Iddu è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray distribuito da Eagle Pictures che ha nel video il suo punto di forza. Anche l'audio con la traccia in DTS HD 5.1 fa comunque in maniera efficace il suo dovere. Il film non è d'azione ma oltre alla musica ci sono alcuni momenti sonori molto interessanti che l'audio cattura con cura, con piena partecipazione di tutti i diffusori e i puntuali interventi dei bassi. Negli extra troviamo un backstage di 5 minuti con scene sul set e interventi dei protagonisti, e alcune scene tagliate (totale 5 minuti).

DA NON PERDERE. Come accennato, un eccellente video è la parte più convincente dell'edizione. Le immagini infatti sono nitide e caratterizzate da un dettaglio incisivo e di alta qualità su tutti gli elementi del quadro, non solo sugli intensi primi piani dei protagonisti, ma anche nelle ambientazioni e in tutti i particolari sullo sfondo. Il quadro resta compatto anche nelle scene scure, mentre il croma è perfettamente fedele al girato per trasmettere le giuste atmosfere.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Godzilla Minus One: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Godzilla Minus One

IL FILM. Premio Oscar per i migliori effetti visivi nonostante il budget irrisorio, Godzilla Minus One è arrivato a 70 anni dalla nascita di una delle creature cinematografiche più famose di sempre. Il film diretto da Takashi Yamazaki è un altro capitolo dedicato al Re dei Mostri e si svolge nel Giappone del dopoguerra che è in piena crisi, quando un nuovo pericolo emerge sotto forma di un mostro gigante. La popolazione, già devastata dalla Seconda Guerra Mondiale e dal lancio delle bombe atomiche, dovrà combattere nuovamente per la sua sopravvivenza.

Lo spaventoso Godzilla

IL BLU-RAY. Godzilla Minus One è arrivato in homevideo anche in alta definixione con il blu-ray distribuito da Plaion Pictures, un prodotto che ha nel video la sua arma più convincente, anche se purtroppo è completamente privo di extra. L'audio ha una particolarità: è presente solamente nella traccia originale giapponese, che si avvale comunque di puntuali sottotitoli italiani. Si tratta di un formidabile Dolby Atmos True HD molto coinvolgente, potente e capace di avvolgere lo spettatore con i suoi fragorosi effetti delle devastazioni.

DA NON PERDERE. Il video esalta tutta la plumbea ambientazione del film e il design tradizionale della creatura mostruosa, offrendo uno spettacolo avvincente, grazie a un buonissimo dettaglio e a un croma aderente alle vicende narrate. Gli spettacolari effetti CGi sono resi ottimamente e le sequeze sono sempre fluide e nitide.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 2

Campo di battaglia: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Campo di battaglia

IL FILM. I drammi della guerra sono al centro di Campo di battaglia, film presentato a Venezia e diretto da Gianni Amelio. Ambientato nel 1917, all'epoca della Grande Guerra, il film vede protagonisti Alessandro Borghi e Gabriel Montesi nei panni di due dottori che lavorano all'ospedale militare: qui arrivano feriti di ogni tipo, alcuni di essi si provocano da soli dei danni pur di non tornare nell'orrore della guerra in prima linea. I due dottori hanno visioni differenti: uno addirittura li aiuta, l'altro li disprezza.

Alessandro Borghi nella corsia dell'ospedale militare

IL BLU-RAY. Campo di battaglia è arrivato in homevideo con il blu-ray targato Eagle Pictures, prodotto brillante sul piano tecnico ma solo sufficiente negli extra, dove oltre al trailer e al commento audio di Gianni Amelio con Alberto Crespi (contributo sempre prezioso da trovare in un film italiano), troviamo solo un backstage fotografico (5'). Davvero stupendo il video, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 è di buona qualità e pur essendo un film di quasi soli dialoghi (peraltro cristallini), quando necessario tra i primi momenti di guerra, una festa di matrimonio o il vento, riesce a coinvolgere con decisione tutti i diffusori denotando anche una buona precisione.

DA NON PERDERE. A stupire però è il video, innanzitutto per un dettaglio granitico capace di scavare non solo sui volti porosi dei protagonisti ma anche nelle ferite dei soldati ricoverati. Ma le immagini convincono anche per un croma particolarmente efficace nella sua tonalità seppiata nel trasmettere la desolazione la sofferenza dell'ospedale militare.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6,5

Transformers One: la recensione del blu-ray

Il blu-ray di Transformers One

IL FILM. Diretto da Josh Colley, Transformers One si preannuncia come il primo capitolo di una trilogia d'animazione ispirata ai personaggi dei giocattoli Hasbro ed è un prequel rispetto alle avventure narrate nella saga cinematografica che ha preso il via nel 2007. La storia è ambientata su Cybertron, patria sia degli Autobot che dei Decepticon, ed è incentrata sulla relazione tra Optimus Prime e Megatron.

Una scena di Transformers One

IL BLU-RAY. Transformers One è arrivato in homevideo anche in blu-ray: il prodotto Paramount distribuito da Plaion ha la parte migliore nel video, che risulta eccellente come del resto ci si aspetta da un prodotto di animazione così moderno. Le immagini infatti sono spettacolari, rivelando un dettaglio incisivo che esalta tutto il lavoro di animazione catturando anche i più piccoli segni di usura sui robot e la loro complessità meccanica. Il tutto valorizzato da croma brillante e colori saturi e intensi. Riguardo all'audio per l'italiano bisogna accontentaris di un Dolby Digital 5.1 buono e coinvolgente, ma giocoforza inferiore al Dolby Atmos inglese molto più immersivo e potente nelle scene più spettacolari.

DA NON PERDERE. Buoni gli extra con oltre trequarti d'ora di materiale. Troviamo In the Beginning (10') sull'animazione, la regia e il lavoro di motion capture, World Building on Cybertron (10') sull'ambientazione del film, Together As One (11') sul lavoro di doppiaggio, The Iacon 5000 (6' e mezzo) sulla scena di gara e The Battle for Cybertron (9') sulla sequenza d'azione chiave.

I VOTI. Video: 8.5 - Audio italiano: 7,5 - Audio inglese: 8,5 - Extra: 7,5

Quasi a casa: la recensione del DVD

Il DVD di Quasi a casa

IL FILM. Buon esordio alla regia di Carolina Pavone, Quasi a casa segue le vicende di Caterina (Maria Chiara Arrighini), una ventenne che ama con grande passione la musica e vorrebbe farne una professione ma è sempre frenata da ansie e paure. Un giorno però incontra il suo idolo, la cantante francese Mia, con la quale, durante un'estate incredibile, si verrà a creare un rapporto complesso che la accompagnerà per anni e finirà per cambiare la sua vita.

Una scena di Quasi a casa

IL DVD. Quasi a casa è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Fandango, prodotto tecnicamente discreto e povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video è caratterizzato da una certa granulosità, che diventa più evidente in alcune scene, soprattutto quelle più scure, e da qualche sbavatura sui fondali. Però il dettaglio è di buona fattura su primi e medi piani e il croma mostra un'adeguata solidità.

DA NON PERDERE. Spicca nettamente su tutto però l'audio, un Dolby Digital 5.1 che valorizza in modo adeguato la tanta musica presente, che del resto è la tematica principale del film e che è firmata da Coca Puma. I diffusori restituiscono le note in modo deciso e avvolgente, con buona partecipazione dei bassi. Meno di impatto ma presenti gli effetti ambientali, mentre i dialoghi sono cristallini.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Coppia aperta quasi spalancata: la recensione del DVD

Il DVD di Coppia aperta quasi spalancata

IL FILM. Tratto dall'opera teatrale realizzata da Franca Rame e Dario Fo nel 1983, Coppia aperta quasi spalancata è un'opera ibrida che sconfina tra cinema e teatro. Diretto da Federica Di Giacomo, con Alessandro Federico e Chiara Francini protagonisti, il film tratta il tema del legame poliamoroso e segue le vicende di Chiara, che lavora come autrice di teatro e attrice, che porta in scena un suo testo che racconta l'amore di coppia e le vicissitudini a esso legato.

I protagonisti Alessandro Federico e Chiara Francini

IL DVD. Coppia aperta quasi spalancata è uscito in homevideo con il DVD targato Mustang Entertainment. Buono il video mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 è discreto come resa complessiva, ma è un po' sottotono rispetto a quanto scorre sullo schermo e alcune scene, come quelle della gente che applaude a teatro, avrebbero potuto coinvolgere maggiormente i diffusori. Negli extra il trailer e 6 minuti e mezzo di scene tagliate.

DA NON PERDERE. Soddisfacente il video, che a buoni momenti sui primi piani come dettaglio, alterna altre fasi di incertezza, con sbavature su alcuni contorni e sui fondali caratterizzati da una certa granulosità, soprattutto nelle scene più scure, anche se il quadro mantiene comunque una discreta compattezza in ogni circostanza.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 6,5 - Extra: 6

Il mio posto è qui: la recensione del DVD

Il DVD di Il mio posto è qui

IL FILM. Tratto dall'omonimo romanzo di Daniela Porto che poi ha scritto e diretto il film insieme al marito Cristiano Bortone, Il mio posto è qui è un film sull'emancipazione femminile e sulla discriminazione degli omosessuali in un villaggio rurale della Calabria nel secondo dopoguerra. Una madre single che si prepara a un matrimonio combinato dai genitori, fa amicizia con un gay organizzatore di matrimoni e inizia a comprendere i suoi diritti di donna.

Marco Leonardi e Ludovica Martino in una scena del film

IL DVD. Il mio posto è qui è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Adler, prodotto tecnicamente valido e buono anche negli extra. Il video se la cava egregiamente con un ottimo dettaglio per il formato e un quadro quasi sempre solido e compatto, che a parte qualche sbavatura su vegetazioni e muri, ha un'ottima tenuta anche nelle circostanze più ostiche e nelle scene scure. L'audio in Dolby Digital 5.1, oltre a una discreta ambienza, restituisce dialoghi chiari e in gran parte in dialetto calabrese, con sottotitoli italiani dove la comprensione è più problematica.

DA NON PERDERE. Una bella sorpresa arriva dagli extra, dove oltre al trailer troviamo tante interviste per un totale di 29 minuti, con interventi dei due registi e degli attori protagonisti che forniscono approfondimenti sulle varie importanti tematiche del film e anche sulla sua realizzazione.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 7

Ricomincio da Taaac: la recensione del DVD

Il DVD di Ricomincio da Taaac

IL FILM. Sequel del film del 2021 Mollo tutto e apro un chiringuito, Ricomincio da Taaac ripropone Germano Lanzoni nei panni del Signor Imbruttito, che stavolta però finisce nei guai quando a causa del licenziamento ricevuto dagli americani che hanno appena rilevato l'azienda, perde lavoro, casa e famiglia. A quel punto tutta la sua presunzione si spegne e si ritrova cotretto a svolgere tutta una serie di lavori umili, compreso il rider, per sopravvivere.

Una scena di Ricomincio da Taaac

IL DVD. Ricomincio da Taaac è arrivato in homevideo grazie al DVD Mustang Entertainment. Il prodotto presenta un discreto video, dal croma frizzante e molto valido come dettaglio sui primi piani, ma zoppicante nelle panoramiche su Milano e sulla vegetazione, con sgranature e incertezze a livello di contorni e fondali. Negli extra troviamo il trailer e un breve ma simpatico backsage di 3 minuti.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è l'audio, un Dolby Digital 5.1 piuttosto vivace, che oltre a coinvolgere tutti i diffusori nella colonna sonora, mostra anche una buona cura per gli effetti ambientali e una soddisfacente spazialità complessiva. Buona anche la resa dei dialoghi.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 7,5 - Extra: 5,5