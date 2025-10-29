Terremoto a Springfield: per I Simpson un cambiamento storico dopo 25 anni, con l'inizio della stagione 40

Qualcosa di importante sta per cambiare a Springfield. Dopo oltre trent'anni di onorato servizio e record imbattuti, la serie animata più longeva della televisione americana - I Simpson - si prepara a un passaggio che segnerà l'inizio di una nuova fase creativa. Mentre il franchise si espande con nuovi progetti e un film in arrivo nel 2027, dietro le quinte si muovono le pedine di un cambiamento destinato a lasciare il segno.

I Simpson, cosa cambia nel dietro le quinte della serie

I Simpson

La notizia arriva dal cuore della produzione: Al Jean, attuale showrunner e figura chiave della serie da oltre venticinque stagioni, lascerà il timone dopo l'episodio 5 della stagione 37 de I Simpson, scritto di suo pugno e diretto da Eric Koenig.

Sarà il suo ultimo episodio da supervisore principale (almeno per ora), che chiude simbolicamente un lungo ciclo che ha contribuito a definire tono, ritmo e direzione della comedy animata più longeva della TV. Non è stato chiarito se l'uscita coinciderà con un addio totale alla produzione o con un diverso incarico all'interno dell'universo dei Simpson. Quel che è certo è che una nuova era sta per cominciare a Springfield.

Chi potrebbe raccogliere il testimone

Il nome più naturale per la successione è quello di Matt Selman, co‑showrunner nelle ultime stagioni e già figura centrale nel processo creativo. Al momento, però, non ci sono annunci ufficiali: la serie si appresta quindi a imboccare la strada della transizione mantenendo il suo assetto produttivo, mentre si definisce chi guiderà la rotta fino al traguardo della stagione 40.

I Simpson, la 37 è la stagione più sperimentale e all'orizzonte c'è il nuovo film

I Simpson, il film del 2007

I fan hanno già notato in queste prime settimane della stagione 37 un approccio più sperimentale ai personaggi di lungo corso, con episodi che ne esplorano sfumature e momenti inediti del passato. In parallelo, però, continua lo sviluppo del nuovo film de I Simpson - il film, destinato a correre in pista insieme alla serie proprio come avvenne vent'anni fa con il primo lungometraggio. È plausibile che l'ex showrunner si concentri su questa partita o su nuovi progetti collegati al brand.

Con il rinnovo fino alla stagione 40, un film all'orizzonte e un probabile cambio di guida, I Simpson si preparano quindi ad aprire un nuovo capitolo nella loro già lunghissima storia. Si tratta, come già avvenuto in passato, di un passaggio delicato, che potrebbe inaugurare un'era diversa per Springfield senza tradire lo spirito che da decenni tiene unita la comunità di fan.