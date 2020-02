I Simpson: nell’episodio a tema Avengers ci sarà Cobie Smulders

Spider-Man - Far From Home, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders in un momento del film

I Simpson si preparano ad un episodio a tema Avengers e nel cast vocale ci sarà Cobie Smulders, interprete di Maria Hill nel Marvel Cinematic Universe dal 2012 a oggi, con nove apparizioni tra cinema e televisione, Lo ha svelato il sito TV Line, parlando dell'imminente episodio Bart the Bad Guy, che andrà in onda negli Stati Uniti il primo marzo.

La storia dell'episodio ruota attorno al primogenito di Homer e Marge che riesce a vedere in anticipo il nuovo capitolo del franchise supereroistico Vindicator - ovvia parodia degli eroi principali del MCU - e si ritrova preso di mira dai dirigenti dello studio (doppiati in originale dai fratelli Russo) che cercano di impedirgli di svelare i dettagli del film prima dell'uscita, ribattezzandolo Spoiler Boy.

In questo episodio de I Simpson vedremo anche degli spezzoni di Vindicator, ed è in tale contesto che sentiremo la voce di Cobie Smulders, la quale doppia Hydrangea, uno degli eroi del film fittizio. Al suo fianco ci sarà anche il marito Taran Killam, grande fan dei fumetti in generale e dell'universo Marvel in particolare, nel ruolo di Airshot (basato su Hawkeye, stando alle immagini che la Fox ha concesso in esclusiva a TV Line).

Ci sarà anche il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, con una parte molto particolare e ironica: egli presterà la voce all'antagonista principale di Vindicator, tale Chinnos, palese parodia di Thanos (il nome, tratto dal termine inglese chin, si riferisce ai vari meme sul mento di Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, preso in giro per la sua somiglianza a certe parti del corpo umano). Non è la prima volta che la celebre serie animata mette alla berlina gli eroi Marvel: tra gli esempi più famosi c'è un episodio con la voce di nientemeno che Stan Lee, convinto di essere in grado di trasformarsi in Hulk.