I Simpson celebrano l'accordo Disney/Fox: Homer strangola Topolino

I Simpson hanno commentato a loro modo la finalizzazione dell'accordo tra Disney e Fox, con Homer che strangola Topolino! Lo showrunner de I Simpson Al Jean ha celebrato la conclusione dell'acquisizione di Fox da parte di Disney con un'immagine di Homer che strangola Topolino.

.@TheSimpsons Thank you Fox and welcome Disney! pic.twitter.com/01uPrPsf7r — Al Jean (@AlJean) 19 marzo 2019

Dopo l'acquisizione, Disney è entrata impossesso di un impero televisivo e cinematografico ampliando a dismisura il suo potere di mercato, come se possedere Marvel Studios e Lucasfilm non fosse abbastanza. Adesso disney è custode di popolarissimi franchise quali Deadpool, X-Men e Fantastici Quattro, Alien, Die Hard, Avatar, Mamma ho perso l'aereo, X-Files, e naturalmente I Simpson.

Anche se è impossibile prevedere cosa accadrà in futuro, per il momento I Simpson non dovrebbero essere influenzati in alcun modo dalla finalizzazione dell'accorso. Solo un mese fa Fox ha rinnovato la sua serie animata di punta per le stagioni 31 e 32, che porteranno lo show a raggiungere il bersaglio dei 700 episodi.

Di recente I Simpson hanno deciso di eliminare dalla rotazione televisiva l'episodio doppiato da Michael Jackson dopo la messa in onda del documentario Leaving Neverland che rinnova le accuse di pedofilia contro il divo del pop.

