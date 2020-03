I ponti di Madison County, stasera su Iris il film con Clint Eastwood e Meryl Streep

Stasera su Iris alle 21:00 va in onda il film I ponti di Madison County con Clint Eastwood e Meryl Streep, considerata una delle 100 pellicole più romantiche di sempre.

I ponti di Madison County va in onda stasera su Iris alle 21:00. Il film vede Clint Eastwood e Meryl Streep protagonisti di una storia d'amore che continua ad emozionare gli spettatori anche venticinque anni dopo il suo debutto nelle sale cinematografiche.

Ambientato nello stato dell'Iowa, racconta la storia d'amore tra Francesca, una casalinga quarantacinquenne di origini italiane, e un fotografo freelance cinquantaduenne. Francesca Johnson, moglie e madre irreprensibile, si trova sola a casa per quattro giorni, senza famiglia. L'imprevisto si materializza; Robert Kincaid, fotografo di passaggio, si ferma alla sua fattoria per chiedere un'indicazione. Due vite si incontrano e, nel breve spazio di quattro giorni, si stravolgono completamente. Nasce una passione sconfinata, dall'incredibile dolcezza, che il destino racchiuderà nel piccolo spazio di un fascio di lettere.

Una scena de I ponti di Madison Countyy

Clint Eastwood interpreta Robert, il fotografo che sconvolge la quotidianità di Francesca, interpretata da una sontuosa Meryl Streep che con questo personaggio ha ottenuto una delle sue numerose nomination all'Oscar. Dietro la macchina da presa troviamo lo stesso protagonista del film, qui in una delle sue opere più apprezzate da regista.

Clint Eastwood riuscì a terminare le riprese di I ponti di Madison County dieci giorni prima della data fissata. Il film fu accolto con entusiasmo dalla critica ed incassò più di 180 milioni di dollari. La pellicola è considerata una delle più romantiche della storia del cinema, per cui non dimenticate di preparare i fazzoletti prima di accendere il televisore e accomodarvi nelle vostre comode poltrone.