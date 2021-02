I ponti di Madison County: quando Clint Eastwood sorprese Meryl Streep sul set

Durante una celebre scena de I ponti di Madison County, quella del litigio che ha luogo in cucina tra i personaggi interpretati da Clint Eastwood e Meryl Streep, quest'ultima rimase positivamente colpita dalla mancanza di ego e dall'onestà intellettuale del regista statunitense.

Nella scena in questione Robert, il personaggio interpretato da Clint, prima di mettersi a piangere volta le spalle alla telecamera: in questo modo il pubblico non riesce a vedere il viso del personaggio nel momento in cui è più vulnerabile. Durante le riprese della sequenza la Streep chiese a Eastwood perché stesse girando la scena in quel modo: secondo lei, così facendo, Clint perdeva l'opportunità di mettere in mostra le sue doti di attore.

Eastwood le rispose che la scena funzionava meglio, da un punto di vista registico, senza vedere direttamente gli occhi di Robert. La Streep rimase estremamente stupita da questa sua decisione completamente priva di ego ed elogiò il talento del regista per aver pensato più alla scena che alla sua possibilità di mettersi in mostra come attore.

Rotten Tomatoes, a proposito del film, riporta un punteggio del 90% basato su 58 recensioni, con una valutazione media di 7,39 / 10. Il consenso critico del sito afferma: "Sentimentale, lento e molto soddisfacente, ne I ponti di Madison County Clint Eastwood adatta un bestseller con forza, arguzia e grazia".