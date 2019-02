I ponti di Madison County: stasera in TV su La5!

Marica Lancellotti

I ponti di Madison County, film diretto e interpretato da Clint Eastwood con una superba Meryl Streep, arriva stasera su La5 alle 21:15 per tornare a emozionare tutti i suoi spettatori a distanza di 24 dal suo esordio nelle sale di tutto il mondo.

La trama de I ponti di Madison County racconta di Francesca Johnson (Meryl Streep), moglie e madre irreprensibile, che si trova sola a casa per quattro giorni, senza famiglia. L'imprevisto si materializza; Robert Kincaid (Clint Eastwood), fotografo di passaggio, si ferma alla sua fattoria per chiedere un'indicazione. Due vite si incontrano e, nel breve spazio di quattro giorni, si stravolgono completamente. Nasce una passione sconfinata, dall'incredibile dolcezza, che il destino racchiuderà nel piccolo spazio di un fascio di lettere...

A parere degli esperti I ponti di Madison County resta ancora oggi una delle migliori prove da regista di Clint Eastwood, che girò "di getto" il film, nel senso che le riprese terminarono 10 giorni prima rispetto a quanto preventivato dalla tabella di marcia. Grande successo di pubblico, I ponti di Madison County guadagnò, alla sua uscita nel 1995, ben 182 milioni di dollari in giro per il mondo (di cui 70 nei soli Stati Uniti), ma fu apprezzatissimo anche dalla critica, che lodò, sopra ogni cosa, la performance di Meryl Streep nei panni di Francesca Johnson, personaggio che nel 1996 le valse la candidatura all'Oscar come miglior attrice protagonista. Una curiosità: I ponti di Madison County è considerato dalla AFI's 100 Years... 100 Passions uno dei 100 film più romantici della storia del cinema.