I Mercenari - The Expandables 4 sarà uno spinoff con star Jason Statham?

Jason Statham sembra sarà al centro di una nuova avventura del franchise I Mercenari - The Expandables in cui apparirà Stallone.

I mercenari - The Expandables sembra destinato ad avere uno spinoff: il nuovo film del franchise dovrebbe avere come protagonista l'attore Jason Statham.

Il franchise action ha preso il via nel 2010 iniziando a raccontare le avventure di un gruppo di mercenari, personaggi interpretati da leggendarie star del cinema action come Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jason Statham, Jet Li e Dolph Lundgren. I mercenari è riuscito a incassare in tutto il mondo oltre 274 milioni di dollari e il successo del film ha portato alla produzione di due sequel, in cui erano stati coinvolti anche Jean Claude Van Damme e Chuck Norris, che erano arrivati rispettivamente a 314 e 214 milioni di dollari.

Stallone ha annunciato di aver concluso la sua esperienza con il franchise di I mercenari - The Expendables, cambiando però idea nel 2019 quando, nel mese di luglio, ha rivelato di essere al lavoro sul quarto film.

Secondo il sito The Illuminerdi il nuovo progetto sarà intitolato The Expendables: A Christmas Story e avrà come protagonista Statham. Il lungometraggio sembra sia in fase di sviluppo attivo tra le fila di Millennium Films/Nu Image. Nello spinoff Stallone dovrebbe apparire in poche scene, lasciando il ruolo da protagonista a Statham che interpreta Lee Christmas, pur essendo una presenza percepita nel corso dell'intero lungometraggio con un ruolo emozionante. Le riprese dovrebbero iniziare nella prima metà del 2020.