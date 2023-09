I Mercenari 5 potrebbe essere realizzato, ma a una condizione

Le (dis)avventure de I mercen4ri - Expendables potrebbero non rappresentare la fine della saga dei Mercenari. Un quinto film potrebbe essere realizzato, ma a una condizione.

In un'intervista con il Daily Mail, i produttori della serie I Mercenari Kevin King-Templeton e Les Weldon hanno parlato dell'ultimo capitolo della saga action, facendo il punto della situazione. Per Sylvester Stallone questo sarà il capitolo conclusivo, il divo passerà il testimone al collega Jason Statham che potrebbe proseguire il franchise, ma solo se il pubblico lo richiederà. "Finché c'è appetito... nulla è fuori discussione", ha detto King-Templeton. "Non sappiamo se ci saranno altri capitoli, dipenderà dal pubblico."

I mercen4ri - Expendables, 50 Cent critica il poster: "Abbiamo finito i soldi?"

Sylvester Stallone dice addio al franchise che potrebbe proseguire senza di lui

The Expendables 4: Megan Fox svela il suo costume

Per il Barney Ross di Stallone questa sarà l'ultima avventura. Con lui in pensione, gli unici veterani dell'intero franchise, che ha preso il via nel 2010 con il primo I mercenari - The Expendables ancora attivi resteranno Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture. A loro si sono però aggiunti i più giovani Tony Jaa, Iko Uwais e 50 Cent, aprendo nuove possibilità alla storia. Come spiegano i produttori, "le nuove leve hanno tolto dalle spalle delle star più anziane il peso del franchise. Abbiamo dovuto apportare dei cambiamenti perché il cast sta diventando vecchio. Ci siamo evoluti, abbiamo usato il team di stunt di Jackie Chan perciò nei combattimenti si sente molto l'influenza delle arti marziali."

I mercen4ri - Expendables, nei cinema italiani dal 21 settembre, vedrà anche la presenza esplosiva di Megan Fox. La nuova sinossi ufficiale della pellicola recita: "I Mercenari - originali e nuovi - sono di nuovo in missione. Questa volta l'obiettivo si trova nel vecchio impianto di armi chimiche di Gheddafi, in Libia. Devono intercettare Suharato Rahmat, impegnato in un'operazione il cui fine è rubare alcuni detonatori per ordigni nucleari per conto del suo malvagio cliente, Ocelot."