I mercen4ri - Expendables, 50 Cent critica il poster: 'Abbiamo finito i soldi?'

Il rapper e attore 50 Cent non avrebbe apprezzato il suo character poster per I mercen4ri - Expendables, criticandolo apertamente su Instagram. L'immagine condivisa mostra il suo personaggio, Easy Day, in tenuta da combattimento con in mano un fucile d'assalto, ma l'aspetto non avrebbe convinto l'attore.

"WTF, abbiamo finito i soldi? Perché la mia testa sembra non essere collegata al mio corpo. Scommetto che faranno sembrare @officialslystallone fantastico" scrive 50 Cent, punzecchiando giocosamente il collega Sylvester Stallone, con cui ha lavorato varie volte in precedenza.

In I mercen4ri - Expendables, in uscita nelle sale italiane il 21 settembre, 50 Cent veste i panni di Easy Day, un nuovo membro del team dei Mercenari, mentre Megan Fox interpreta l'agente della CIA Gina. Anche Tony Jaa, Andy García, Iko Uwais, Jacob Scipio e Levy Tran si sono uniti al cast che vede il ritorno dei veterani Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone. Tuttavia, Stallone ha lasciato intendere che questa sarà la sua ultima apparizione nei panni di Barney Ross, visto che passerà il testimone a Jason Statham per i film futuri. I mercen4ri - Expendables è anche il primo della serie senza il contributo di Stallone come sceneggiatore.

Nel film diretto da Scott Waugh, armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo, la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. I nuovi membri del team, con stili e tattiche mai viste prima, daranno all'espressione "sangue nuovo" un significato completamente diverso.