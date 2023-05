I Mercenari 4, Arnold Schwarzenegger non tornerà: 'Ho detto a Stallone che ho chiuso'

Arriverà il 22 settembre nelle sale americane The Expendables 4, saga action nota in Italia con il titolo I Mercenari che ha riunito sul set alcune delle stelle più celebri di sempre tra cui Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris e molti altri. Nel nuovo capitolo, però, non tornerà Trench Mauser, personaggio interpretato proprio da Schwarzenegger.

"Ho parlato con Stallone e gli ho detto che ho chiuso. Ormai quello che dovevo fare l'ho fatto" ha dichiarato ai microfoni di Parade. "E lui è stato molto comprensivo, non ha voluto insistere".

I primi tre capitoli della saga hanno incassato 809 milioni di dollari al box-office mondiale, ma è il secondo quello più redditizio fino a ora: 315 milioni di dollari.

Arnold Schwarzenegger: "Ho chiuso con la saga di Terminator"

Nel cast de I mercenari 4 ci saranno ancora una volta Sylvester Stallone, questa volta in un ruolo ridotto rispetto al passato, e Jason Statham. Confermato anche il ritorno di Dolph Lundgren e Randy Couture. Tra i nuovi arrivi Curtis "50 Cent" Jackson e Megan Fox in ruoli ancora misteriosi.

Il ritorno di Arnold Schwarzenegger all'action con Fubar

Nel frattempo, Arnold Schwarzenegger è tornato alla ribalta con Fubar, serie Netflix in 8 puntate disponibile dal 25 maggio. Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente. FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d'azione mozzafiato e tanto umorismo.