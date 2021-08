I Mercenari 4: confermata la produzione del film con Sylvester Stallone e Jason Statham

I Mercenari 4 arriverà nelle sale: la produzione del film con star Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jason Statham e Randy Couture è stata infatti confermata.

Gli attori riprenderanno i ruoli di Barney Ross, Gunner Jensen, Lee Christmas e Toll Road.

Il quarto capitolo della saga action I mercenari - The Expendables sarà distribuito da Lionsgate negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

I tre film precedenti hanno incassato ben 804 milioni di dollari ai box office mondiali.

Le riprese si svolgeranno in autunno e alla regia sarà impegnato Scott Waugh, mentre la sceneggiatura è firmata da Spenser Cohen, ed è stata poi modificata da Max Adams e John Joseph Connolly.

Nel cast ci saranno quindi Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, Sylvester Stallone, Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, e Tony Jaa.

The Expendables sono un piccolo gruppo internazionale di esperti mercenari statunitensi, che, facendo questo mestiere, vivono nell'ombra e vengono ingaggiati per imprese impossibili. Barney Ross (Stallone) è un uomo che non ha niente da perdere, non prova emozioni né sente paura, è un leader e uno stratega che vive ai margini della società. Le uniche cose a cui è legato sono un camioncino, un idrovolante e la squadra di mercenari moderni composta da Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Hale Caesar (Terry Crews), Toll Road (Randy Couture) e Gunnar Jensen (Dolph Lundgren).