I mercen4ri - Expendables, Jason Statham commenta il ruolo ridotto di Sylvester Stallone: 'Non mi pare giusto'

Jason Statham non è pronto a vedere Sylvester Stallone alla stregua di un personaggio secondario ne I mercen4ri - Expendables. Il ruolo del divo è stato infatti ridotto per sopraggiunti limiti di età, ma Statham non è soddisfatto.

Il franchise dei Mercenari è stato lanciato nel 2010 con Stallone come regista, sceneggiatore e interprete principale. Ogni capitolo segue una squadra di mercenari che accetta di prendere parte a missioni in tutto il mondo con conseguenze su scala globale. Stallone ha avuto un ruolo importante in ogni film, ma l'ultimo sequel, nei cinema da giovedì scorso, lo ha visto fare un passo indietro per offrire a Statham un ruolo più attivo.

In un'intervista con Cinema Express, Jason Statham ammette di aver sentito la mancanza del giorni in cui Stallone era più coinvolto nel franchise. Ecco cosa ha dichiarato:

"In questa storia particolare, la sua presenza è stata ridotta per ragioni di cui non possiamo parliamo, ma dobbiamo attraversare l'oceano senza di lui. C'è qualcosa nel non averlo intorno che non mi sembra giusto. Quindi lottiamo, la storia è la storia, stiamo cercando di fare del nostro meglio, ma i giorni migliori sono quando lui è sul set".

La saga dei Mercenari proseguirà senza Sylvester Stallone?

Sebbene Barney Ross abbia un ruolo significativo nel finale de I mercenari 4 - Expendables, Stallone non è al centro della storia come nei precedenti capitoli. L'influenza di Barney riecheggia in tutto il film, ma la sua mancanza di presenza fisica non ha lo stesso effetto rispetto ai film precedenti. D'altra parte a 77 anni compiuti Stallone si è definito l'ultimo dei dinosauri tra le action star degli anni '80 e ha ammesso di iniziare a pensare a ridurre la mole di lavoro per passare il tempo con le persone che ama.