I Griffin: la parodia di It in un nuovo video tratto dalla serie

I Griffin, la popolare serie animata, ha proposto una breve parodia di It in un video in cui appare una speciale versione di Pennywise.

I Griffin è tornata ad affrontare elementi tratti dalla cultura popolare con una parodia di It inserita nel diciassettesimo episodio della stagione attuale, la numero diciassette.

Il video è un chiaro omaggio all'adattamento del romanzo di Stephen King diretto da Andres Muschietti, di cui arriverà a settembre il sequel nelle sale.

Nel video si vede Glenn Quagmire in versione Pennywise, vestito da clown e nascosto nelle tubature delle fogne, pronto a uscire per attirare le sue vittime.

Il brevissimo filmato tratto da I Griffin ricrea una delle sequenze più iconiche del film It: quella in cui la malvagia entità fa per la prima volta la sua comparsa quando il piccolo Georgie si avvicina a un tombino per recuperare la sua barchetta di carta.

It: Capitolo 2, in arrivo nelle sale il 5 settembre, sarà ambientato 27 anni dopo gli eventi del primo film. I protagonisti della storia tornano a Derry nel 2016 senza ricordare precisamente la promessa fatta quando erano dei teenager, ma dovranno rapidamente fare i conti con il passato quando riappare anche il perfido Pennywise (Bill Skarsgård), assetato di vendetta. Il cast del film, oltre ai giovani interpreti del Club dei perdenti che appariranno in alcuni flashback, è composto da James McAvoy, Jessica Chastain, James Ransone, Xavier Dolan e Bill Hader.

It: Capitolo 2, il finale "spezzerà il cuore dei fan"?