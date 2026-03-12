I Griffin: Stewie sarà protagonista di uno spinoff della serie animata

La serie animata I Griffin avrà uno spinoff: Fox e Hulu hanno infatti annunciato la produzione di due stagioni di un progetto dedicato a Stewie.

Il geniale membro della famiglia seguirà quindi il personaggio durante le sue avventure e le puntate saranno prodotte da 20th Television Animation.

I primi dettagli sullo spinoff della serie I Griffin

I fan dovranno attendere la stagione 2027-28 prima di vedere sugli schermi, in Italia di Disney+, la nuova serie ideata da Seth MacFarlane.

Nello show Stewie frequenterà l'asilo ed esplorerà il tempo e lo spazio con spettacolari viaggi e vivendo incredibili avventure.

Secondo le fonti di Deadline, ogni stagione dovrebbe essere composta da circa 15 puntate e vedrà coinvolto MacFarlane anche in veste di doppiatore, oltre a quella di creatore insieme a Kirker Butler.

Un'immagine di Stewie

Gli spettatori potranno vedere cosa accade quando Stewie, dopo essere stato espulso dal suo vecchio asilo, si ritrova a essere iscritto in una struttura che non è tra le migliori e frequentata da ragazzini che non conosce, e una tartaruga di 75 anni che ha un'opinione su ogni cosa. Stewie non sta vivendo bene la situazione e nemmeno gli altri ragazzini o la tartaruga sono felici. Tutto cambierà quando il protagonista userà le sue invenzioni per trasportarli in giro per lo spazio e il tempo, trasformando ogni giorno di scuola in un'avventura folle e surreale.

Nello show inedito, ovviamente, ci saranno dei riferimenti alla serie I Griffin e nelle puntate dovrebbe apparire anche Brian, l'amato cane della famiglia Griffin.

Nello show originale il personaggio di Stewie ha vissuto un'evoluzione, passando dall'idea di uccidere la madre Lois e dominare il mondo a vivere in modo positivo la sua amicizia e le sue avventure con Brian. Il personaggio, inoltre, è stato ritratto mentre compie delle complesse invenzioni scientifiche, elemento che sarà quindi al centro anche del nuovo progetto.

Le dichiarazioni degli autori

MacFarlane (coinvolto nello show da oltre 20 anni), in un comunicato ufficiale, ha dichiarato: "Mi piacerebbe ringraziare Fox per questa incredibile opportunità e sono entusiasta nell'iniziare a fingere che collaborerò da vicino con loro allo show".

Butler, invece, ha aggiunto: "Sono onorato e felice che Seth, 20th Television Animation e Fox mi abbiano affidato uno dei personaggi animati più iconici nella storia della televisione. Conosco Seth da oltre due decenni, ho lavorato con lui a sei progetti e spero che questo sia finalmente quello in cui imparerà il mio nome".

La serie I Griffin, che ha superato quota 450 episodi, nel 2025 ha ottenuto circa 3 miliardi di visualizzazioni sulle varie piattaforme di streaming, rimanendo nelle prime posizioni dei titoli più seguiti tra gli show animati per adulti.