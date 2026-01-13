I Griffin inaugurano il loro 450esimo episodio con un viaggio sotto effetto di droga

La famiglia Griffin è pronta a tornare con un traguardo importante: 450 episodi. La nuova stagione, ormai alle porte, porta con sé un primo sguardo a un capitolo che promette di scavare in uno dei rapporti più complessi e iconici della serie animata.

La stagione 24 di I Griffin debutterà il 15 febbraio con l'episodio numero 450, uno speciale che esplorerà come Lois e Stewie riescano per la prima volta a comprendersi durante un viaggio psicotropo condiviso. Fox ha anche annunciato un importante cambio di programmazione.

L'episodio 450 esplora il legame tra Lois e Stewie

La stagione 24 di I Griffin si prepara a debuttare su Fox il 15 febbraio e lo farà con un episodio che ha tutto il sapore di un'autocelebrazione consapevole: il numero 450. Un traguardo simbolico per una serie che, da oltre due decenni, continua a reinventarsi mantenendo intatta la sua vena satirica. Come confermato a TV Line, il season premiere coinciderà con questo appuntamento speciale e le prime immagini diffuse rivelano subito il cuore narrativo dell'episodio: un viaggio allucinato condiviso da Lois e Stewie che, per la prima volta, permette ai due di capirsi davvero.

Poster della serietv I Griffin

L'idea non è casuale, né meramente comica. La dinamica tra Lois e il piccolo genio sociopatico è sempre stata una delle colonne portanti della serie, ma anche una frattura narrativa mai affrontata fino in fondo. A spiegare l'approccio è il produttore esecutivo Richard Appel, che ha illustrato come questa improvvisa "connessione chimica" permetta ai personaggi di dire finalmente ciò che i fan hanno desiderato ascoltare da anni.

"Parlano delle cose di cui i fan vorrebbero sentirli parlare: la storia della loro relazione, il desiderio di Stewie di ucciderla, la sua opinione su di lei, la sua su di lui, il loro modo di affrontare la vita e le somiglianze che non abbiamo mai potuto esplorare tra due personaggi che non si parlano", ha dichiarato Appel, aggiungendo che "il terzo atto è fondamentalmente una pièce a due personaggi".

Nuova collocazione nel palinsesto Fox

Oltre al debutto dell'episodio 450, Fox ha ufficializzato un cambio importante nel palinsesto dedicato alla serie. A partire dalla settimana successiva, I Griffin aprirà la serata dell'Animation Domination alle 8:00PM ET, per poi tornare sullo schermo con un secondo episodio alle 9:30PM ET. Una scelta che, di fatto, regalerà ai fan una dose doppia dello show ogni domenica.

Peter e Lois Griffin in una scena

Questo cambiamento accompagna anche il ritorno di altri titoli dell'animazione Fox, come American Dad! e Universal Basic Guys, contribuendo a ridisegnare l'identità della serata animata della rete. La decisione di raddoppiare la presenza settimanale della famiglia Griffin suggerisce la volontà di valorizzare ulteriormente una delle serie più longeve della televisione contemporanea, sfruttando l'attenzione mediatica generata dal traguardo delle 450 puntate.

Per gli spettatori storici, l'appuntamento speciale è anche un passaggio simbolico: dopo anni di provocazioni, surrealtà e monologhi taglienti, Lois e Stewie sembrano pronti a sedersi finalmente allo stesso tavolo - anche se sotto l'effetto di un'allucinazione condivisa - e a dirsi ciò che non hanno mai potuto verbalizzare.