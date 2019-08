I Goonies: per gli attori il sequel si farà "prima o poi"

Il sequel dei Goonies secondo il cast del film prima o poi sarà realizzato, anche se per il momento non c'è nessuna conferma ufficiale.

I Goonies potrebbero tornare in un sequel, come affermano i membri del cast.

Alla domanda su un sequel de i Goonies. durante una mini reunion al FAN EXPO Canada, Sean Astin, Ke Huy Quan e Corey Feldman hanno detto che forse un giorno tutto questo potrebbe accadere.

Sean Astin ha scherzosamente risposto alla domanda con i versi di una canzone, cantando il primo verso di The Way You Look Tonight. Astin poi continuato commentando la richiesta che, negli anni, è arrivata dal pubblico, di rivedere i Goonies all'azione: "Il pubblico lo vuole, lo faranno, è seccante che ci voglia così tanto tempo, mi dispiace"

Chissà se realmente è in progetto un sequel del film, per il momento nessuna conferma ufficiale è mai arrivata ma sappiamo che il cast, con il passare degli anni, è diventato una vera e propria famiglia, come conferma Corey Feldman: "Quando ci rivediamo è come se fossimo una vera grande famiglia"

I Goonies: Jeff Cohen in una scena del film

Anche Ke Huy Quan ha confermato il bene che unisce tutti i protagonisti de I Goonies: "La cosa fantastica del nostro rapporto è che a volte siamo impegnati a fare tante cose e quindi non ci vediamo spesso, ma quando ci vediamo, l'amore è sempre lì. Come con Jeff Cohen, che ha interpretato Chunk, siamo buoni amici, e ora è un avvocato di grande successo. I Goonies ci hanno legato per la vita."

Le parole dei tre attori sono uno spiraglio di luce per tutti i fan de I Goonies, anche perché sappiamo che da anni Sean Astin e Corey Feldman hanno probabilmente scritto una sceneggiatura per un possibile sequel. Sarà mai messa in pratica?