I Goonies 2, lo sceneggiatore del sequel: "Ci stiamo muovendo nella direzione giusta"

Potsy Ponciroli è al lavoro sulla sceneggiatura del film I Goonies 2 e ha rivelato un importante aggiornamento sul lavoro sul sequel.

Il film diretto da Richard Donner è diventato un cult negli anni '80 e, ormai da anni, si parla della possibile produzione di un secondo capitolo della storia.

Le dichiarazioni dello sceneggiatore

In occasione di un evento che si è svolto alla Mostra del Cinema di Venezia, Potsy Ponciroli ha parlato del sequel dell'amato I Goonies dichiarando. "Ho consegnato la prima bozza, che è stata accolta molto bene, e sto lavorando alla seconda, che ho completato al 95%".

Il filmmaker ha aggiunto: "Stiamo muovendoci nella direzione giusta".

Sul set de I Goonies: Jeff Cohen, Sean Astin, Corey Feldman e Jonathan Ke Quan

Ponciroli, che è arrivato in Italia per presentare il suo nuovo film Motor City, ha voluto inoltre rassicurare i numerosi fan dell'originale: "So che c'è molto legato a 'abbiamo bisogno di fare un nuovo Goonies?', ma sono il più grande fan dell'originale, è il mio film preferito di sempre".

Il regista e sceneggiatore ha sottolineato: "Non rifarei mai I Goonies. Per me era una storia che non si è mai conclusa, quindi questo è il film che voglio vedere come uno dei suoi più grandi fan".

Per ora è comunque ancora troppo presto per essere certi che il sequel otterrà il via libera alla produzione o per avere delle possibili tempistiche legate alla sua uscita nelle sale.

Chi produrrà il sequel

Nel team della produzione del secondo capitolo della storia - che aveva al centro un gruppo di ragazzini che andavano alla ricerca di un tesoro e si ritrovavano alle prese con la malvagia famiglia criminale Fratelli - ci sono anche Steven Spielberg (che, secondo Josh Brolin, in passato ha bocciato varie versioni della sceneggiatura), Kristie Macosko Krieger e Holly Bario per Amblin Entertainment insieme a Chris Columbus, e Lauren Shuler Donner.