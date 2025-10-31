I Goonies, Josh Brolin rivela: "350 audizioni prima di ottenere il mio primo ruolo"

La vita degli attori è costellata di provini su provini e anche una star come Josh Brolin all'inizio della sua carriera ha dovuto darsi da fare per riuscire ad ottenere uno dei suoi primi ruoli.

Nel corso di un'intervista a Entertainment Tonight per promuovere il suo ultimo film, The Running Man, Josh Brolin ha ricordato di aver partecipato a circa 350 audizioni da adolescente prima di ottenere il suo primo ruolo in I Goonies.

Josh Brolin ricorda i provini prima di recitare in I Goonies

"Primo film, per caso" ha dichiarato Brolin "Voglio dire, totalmente per caso, 350 audizioni. Ti ricordi i tempi in cui facevi tre audizioni al giorno? Andavi lì, poi correvi in un altro ufficio e poi ancora in un altro, e vedevi sempre le stesse persone nei corridoi. 350 audizioni prima di ottenere I Goonies".

La reunion del cast di I Goonies

Nonostante fosse figlio di una star come James Brolin, Josh era cresciuto nella California centrale con la madre Jane Cameron Agee: "Non sono cresciuto a Los Angeles; non sono cresciuto accanto a mio padre. Credo di essere stato solo una volta su un suo set" ha detto Brolin "Quindi non sapevo cosa fosse tutto quel mondo, e quando sono arrivato sul set ho rovinato la prima mezza giornata di riprese perché ridevo così tanto, probabilmente per i nervi. Ogni volta che gridavano 'Azione!' scoppiavo a ridere, e [Steven] Spielberg alla fine venne da me e disse: 'Dobbiamo finirla, questo costa soldi'".

Il casting per I Goonies

Ad inizio anno, Josh Brolin ha raccontato di aver fatto sei audizioni per I Goonies, prima di ottenere il ruolo di Brandon Walsh nel cast che includeva anche Corey Feldman, Ke Huy Quan, Jeff Cohen, Sean Astin, Martha Plimpton e Kerri Green.

"Guardi Sean Astin, guardi il tipo di film che era" ha spiegato Brolin "Io sembravo un po' un cattivo ragazzo, ma anche un tipo sportivo, ero in forma, quindi hanno pensato: 'È lui.' Sono tornato sei volte, solo per esserne sicuri, e poi l'ho ottenuto".