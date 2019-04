I Goonies 2: Sean Astin è convinto che il sequel non verrà girato

I Goonies 2, nonostante sia stato annunciato, potrebbe non essere mai realizzato: Sean Astin è convinto che il sequel non verrà girato.

I Goonies avrebbe dovuto avere un sequel, secondo quanto aveva dichiarato nel 2014 il regista Richard Donner, ma il progetto sembra sia stato abbandonato.

A parlare dell'eventualità di un secondo capitolo della storia è stato l'attore Sean Astin durante gli impegni promozionali della sua nuova serie No Good Nick in cui ha spiegato perché i fan devono rinunciare all'idea di rivedere i personaggi in azione.

L'attore ha infatti risposto a chi gli chiedeva aggiornamenti sul sequel de I Goonies: "Penso che si sia superato il limite e ora noi membri originali del cast non siamo più giusti per realizzare un sequel".

Sean Astin non ha però escluso che possa essere girato un reboot del film cult e ha sottolineato: "Se non sarà all'altezza dell'originale va bene lo stesso, a chi importa?".

Richard Donner, che ora ha 88 anni, non lavora dietro la macchina da presa dal 2006, anno in cui ha girato 16 Blocks, e la sua età potrebbe rappresentare un altro ostacolo alla realizzazione di un potenziale sequel, considerando che nessuno degli interpreti originali sembra aver intenzione di girare un secondo capitolo senza il suo coinvolgimento nel progetto. Il filmmaker, nonostante abbia annunciato anni fa che si stava lavorando a una storia, non ha inoltre più regalato alcun aggiornamento ai suoi fan. Le indiscrezioni parlavano di una possibile avventura che avrebbe mostrato i Goonies originali affrontare dei pericoli e dei momenti emozionanti insieme ai propri figli.

Tra i progetti legati al cult del grande schermo c'era anche una potenziale serie animata, ma anche in questo caso non sembra si sia andati oltre alle potenziali idee, non giugendo quindi a qualcosa di concreto.

