I Goonies 2: Ben Schwartz ha pronta la sceneggiatura del sequel

Ben Schwartz, la voce di Sonic, ha rivelato di aver scritto una sceneggiatura per un sequel de I Goonies, ambientato nell'età adulta dei protagonisti, per Seth Rogen e Adam McKay. Il film, rilasciato nel 1985, segue un gruppo di amici che trova una mappa del tesoro che li porta in un'avventura alla ricerca della fortuna del pirata Willy L'Orbo.

I Goonies è stato un grande successo all'epoca, ma negli anni è diventato un vero e proprio classico, simbolo del cinema degli anni '80, che ha segnato diverse generazioni di spettatori. Diretto da Richard Donner, scritto da Chris Columbus su un'idea di Steven Spielberg, vedeva nel cast tanti piccoli talentuosi, tra cui Josh Brolin e Sean Austin. La febbre da Goon Docks non si ferma neanche a distanza di decenni, visto che è stato annunciato l'arrivo di una serie tv a tema Goonies! Durante un'intervista con HeyUGuys, Ben Schwartz ha parlato della sua sceneggiatura in cui un gruppo di adulti torna all'avventura dopo averci provato l'ultima volta da bambini.

I Goonies: Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen e Jonathan Ke Quan in una scena

Il sequel avrebbe mostrato le vite non proprio di successo dei protagonisti da adulti, e questa nuova avventura gli avrebbe dato modo di darsi una seconda opportunità per riscoprirsi e riscoprire i lati positivi dell'esistenza. Schwartz non ha rivelato nulla, se non che lo script gli è stato chiesto dai produttori McKay e Rogen. Lo scorso anno il portale Collider aveva svelato il titolo di questo progetto, ovvero 79ers, che dovrebbe essere diretto dalla regista Kay Cannon, su una revisione della sceneggiatura di Dylan Meyer. Ovviamente è piuttosto improbabile che il cast intero si ritroverà sul set per il sequel, quindi c'è la possibilità più che reale che il gruppo di protagonisti sia diverso dall'originale: sarà quello che è stato definito dal portale ScreenRant un "sequel spirituale".

