I Goonies sarà al centro di una nuova serie TV Fox

I Goonies sono la fonte di ispirazione di un nuovo pilot di cui Fox ha ordinato la produzione e che per ora non ha ancora un titolo ufficiale.

Il progetto televisivo è sviluppato da Sarah Watson, già creatrice di The Bold Type, con il coinvolgimento del regista e produttore del film cult, Richard Donner, della Amblin di Steven Spielberg e di Warner Bros..

Al centro della trama c'è Stella Cooper che ritorna nella città in cui è cresciuta, con un pesante segreto che cela dentro di sé, dopo aver "fallito" a New York. La donna lavora come supplente e trova ispirazione, speranza e persino un modo per salvarsi nel momento in cui accetta di aiutare tre studenti che inseguono il loro sogno di sfondare nel cinema realizzando un ambizioso, e praticamente impossibile, remake de I Goonies. La loro passione aiuterà inoltre l'intera comunità, alla ricerca di speranza, attraverso questa lettera d'amore nei confronti del potere del cinema, della narrazione e dei sogni.

I Goonies, con protagonisti anche Sean Astin e Josh Brolin, ha incassato ben 124 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 19 milioni. Da molti anni si parla di un possibile ritorno sul set dei protagonisti per un eventuale sequel, tuttavia il progetto non si è mai concretizzato.