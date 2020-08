I Fantastici 4: la testa de La Cosa in vendita su eBay

Chiunque abbia sviluppato, nel tempo, una particolare passione per i Fantastici 4, non potrà che osservare con interesse la vendita su eBay di un oggetto da collezione molto particolare, ovvero la testa del personaggio noto come La Cosa.

Chris Evans, Ioan Gruffudd, Jessica Alba e Michael Chiklis nel film I fantastici 4 e Silver Surfer

Incrementare la passione per l'universo Marvel, attraverso la lettura dei fumetti prima e la visione delle opere cinematografiche poi, comporta spesso e volentieri l'acquisto di una serie di gadget da collezione che ritraggono i supereroi più amati del cinema. Il mercato online, sotto questo aspetto, offre un gran numero di oggetti che non possono far altro che solleticare l'interesse degli ammiratori di Capitan America e compagni: alcuni di questi oggetti, però, rappresentano qualcosa che soltanto pochi fortunati possono permettersi. Questo è il caso dell'oggetto apparso nelle scorse ore su eBay, ovvero la testa de La Cosa, personaggio creato nel 1961 da Stan Lee e Jack Kirby e apparso per la prima volta sul grande schermo nel film dei Fantastici 4 diretto da Tim Story nel 2005.

Fantastici 4 - la testa de La Cosa in vendita su Ebay

La vendita ha preso il via sul canale dell'utente entertain_me, rivenditore canadese noto per proporre spesso oggetti molto costosi, inerenti l'universo geek, tra cui statue in edizione limitata riguardanti cinecomics e fumetti. Basterebbe infatti sbirciare sul sito di e-Commerce per rendersi conto che sono presenti numerosi gadget dedicati al primo film dei Fantastici 4 ma nessuno di questi è paragonabile alla testa de La Cosa. Non è certo la prima volta che su eBay vengono messi in vendita questo genere di oggetti di scena, soprattutto quando sono ormai trascorsi diversi anni dall'uscita di un determinato film e gli studi non sembrano più così interessati a trattenere tali oggetti con sé.

Fantastici 4 - la testa de La Cosa è in vendita su Ebay

Michael Chiklis ne I fantastici 4 e Silver Surfer

In realtà, non sono pochi coloro che, dopo aver osservato meglio le foto che ritraggono l'oggetto in vendita, considerano più verosimile l'appartenenza della testa al film I Fantastici 4 e Silver Surfer, sempre diretto da Tim Story ma risalente al 2007. Nella descrizione apparsa sul sito, però, viene specificato che la testa proviene dal film precedente, per cui non si può che dare per veritiero questo dettaglio.

In attesa di scoprire a quante migliaia di euro verrà venduta la testa de La Cosa, abbiamo approfondito l'ipotesi secondo la quale i Fantastici 4 verranno introdotti nel MCU attraverso il prossimo film di Black Panther.