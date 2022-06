I Fantastici Quattro: chi sarà il regista? "Perché non Raimi?" risponde Bruce Campbell

Per I Fantastici Quattro, Kevin Feige vorrebbe coinvolgere un regista celebre come Sam Raimi; la risposta di Bruce Campbell non si è fatta attendere.

Chi dirigerà I Fantastici Quattro? A quanto pare, secondo un report di Comic Book, Kevin Feige sarebbe alla ricerca di un regista celebre come Sam Raimi. A questo proposito, la risposta di Bruce Campbell non si è assolutamente fatta attendere!

Oltre ad aver condiviso il report su Twitter, infatti, l'attore feticcio di Sam Raimi ha risposto: "Beh, perché non prendere proprio Sam Raimi?". Che il regista possa dirigere I fantastici quattro? Ai posteri l'ardua sentenza! Chissà, magari i Marvel Studios ascolteranno il consiglio di Bruce Campbell!

Recentemente, Jon Watts, il regista che si sarebbe dovuto occupare della realizzazione del film, ha abbandonato il progetto. Interrogato a proposito della scelta degli attori, lo sceneggiatore Michael Waldron ha risposto: "John Krasinski è stato un'eccezione. Continuava a tornare in ogni discorso. Per il resto, non si tratta di fan service ma di ciò che è meglio per la storia e per un personaggio. Se scegliamo di portare in scena alcuni personaggi come gli Illuminati, è perché si devono trovare esattamente in quel luogo".

L'ultimo film Marvel a essere uscito nelle sale è stato Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il prossimo, invece, sarà Thor: Love and Thunder, che porterà in scena Natalie Portman nei panni di Mighty Thor. Il film di Taika Waititi sarà distribuito nelle sale italiane il prossimo 6 luglio.