I Fantastici 4, Ioan Gruffudd e la scena in cui diventava Wolverine: "Non so perché l'hanno tagliata"

Ioan Gruffudd è tornato a parlare della sua esperienza nei film dedicati ai Fantastici 4, svelando i dettagli di una scena tagliata in cui Reed Richards/Mister Fantastic si trasformava in Wolverine.

Quel momento era stato realizzato per il lungometraggio diretto da Tim Story, arrivato nelle sale nel 2005, anno in cui Hugh Jackman aveva già debuttato nel ruolo di Logan.

La trasformazione in Wolverine

Ricordando la sequenza tagliata da I fantastici quattro in un'intervista rilasciata a Vulture, Ioan Gruffudd ha ammesso: "Non so perché non l'hanno inserita nel film. Rendere omaggio al grandioso Hugh Jackman è stato piuttosto elettrizzante perché lo adoro assolutamente come attore e per il suo Wolverine".

L'attore ha quindi aggiunto: "Sono felice che ci sia una possibilità che esista da qualche parte".

Gruffudd e la Alba ne I fantastici 4 e Silver Surfer

Nel momento tagliato dal film Reed sta parlando con Sue Storm, parte affidata a Jessica Alba, delle relazioni avute in passato. La giovane accenna a Victor von Doom (Julian McMahon), confermando che non c'è mai stato nulla tra di loro. Reed allora scherza, sostenendo che pensava Sue volesse qualcuno di 'più forte', trasformandosi così in Wolverine.

Gruffud ha girato quella scena a Vancouver, durante le riprese aggiuntive, e senza che Jessica fosse insieme a lui sul set. La collega, infatti, ha girato le inquadrature in cui appare mentre si trovava a New York.

La nuova versione di Mister Fantastic

Nel film I Fantastici 4: Gli Inizi, attualmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, la parte di Reed Richards è stata affidata a Pedro Pascal. Sue Storm, invece, ha il volto di Vanessa Kirby, che ha recentemente parlato di quanto fosse diverso interpretare una donna incinta sul set rispetto alla realtà mentre è in attesa di diventare mamma.

Tra i protagonisti ci sono poi Ebon Moss-Bachrach, che ha la parte di Ben Grimm/La Cosa, e Joseph Quinn, che interpreta Johnny Storm/La Torcia Umana.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all'improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.