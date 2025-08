Fantastici Quattro: Ioan Gruffudd svela perché il terzo film con Mister Fantastic non è mai stato realizzato

Dopo il debutto nei panni di Reed Richards, alias Mister Fantastic, nei due film dei Fantastici Quattro prodotti dalla 20th Century Fox nel 2005 e nel 2007, l'attore Ioan Gruffudd è tornato a parlare di quel periodo, rivelando come il progetto iniziale prevedesse una trilogia.

Con il recente rilancio cinematografico del franchise, Gruffudd ha colto l'occasione per esprimere la sua opinione sul mancato terzo capitolo, rimasto solo un'idea sulla carta.

Il piano per una trilogia e lo stop improvviso

Durante un'intervista a Vulture, l'attore gallese ha raccontato che l'intenzione iniziale degli studios era quella di portare avanti tre film. "L'idea era fare una trilogia", ha detto. "Il secondo film ha avuto un impatto simile al primo, sia in termini di successo che di accoglienza da parte del pubblico. C'era entusiasmo, slancio, ma poi tutto si è fermato". La causa dell'interruzione? Secondo Gruffudd, le decisioni sul futuro del franchise erano totalmente al di fuori del suo controllo.

Chris Evans in una scena del film I Fantastici Quattro

Gruffudd ha ricordato con affetto l'esperienza sul set di I Fantastici Quattro e Silver Surfer, in particolare l'incontro professionale con Doug Jones, che ha dato corpo al leggendario personaggio cosmico. "Doug è un maestro del movimento, un artista eccezionale. È stato affascinante vederlo trasformarsi fisicamente in Silver Surfer".

Il ricordo del cast originale e l'omaggio a Chris Evans

Oltre a Gruffudd, il cast includeva Jessica Alba come Sue Storm, Chris Evans nel ruolo di Johnny Storm, Michael Chiklis nei panni de La Cosa e Julian McMahon come Doctor Doom. McMahon, scomparso recentemente all'età di 56 anni, ha lasciato un'impronta indelebile come antagonista della saga. Parlando di Evans, Gruffudd ha aggiunto: "Lavorare con lui è stato come tornare adolescenti. Abbiamo riso ogni giorno. Rivederlo in un cameo in Deadpool & Wolverine è stato divertente e anche un bellissimo omaggio al suo Johnny Storm".

Dopo il tentativo fallimentare di reboot del 2015 con Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell, i Fantastici Quattro sono tornati al cinema con Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby e Ebon Moss-Bachrach nei ruoli principali. Il nuovo film, uscito il 25 luglio, punta a rilanciare in grande stile uno dei gruppi più iconici dell'universo Marvel, aprendosi a nuove possibilità narrative dopo anni di incertezze.