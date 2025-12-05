"Mi sono sentita umiliata": Jessica Alba ricorda la scena di nudo in Fantastici 4

Jessica Alba è tornata recentemente a parlare della scena considerata "umiliante" nell'adattamento Marvel del 2005 di Tim Story de I Fantastici 4, durante un discorso sulla sua carriera al Red Sea Film Festival.

Alla domanda sui suoi ricordi delle riprese, l'attrice ha risposto che la sua scena meno preferita è stata quella in cui il personaggio di Sue Storm riappariva completamente nuda su un ponte.

"Ho pensato che fosse orribile", ha detto. "È stato molto umiliante nella vita reale. Sono cresciuta in una famiglia piuttosto conservatrice e sono una persona piuttosto pudica. Ho temuto quella scena per settimane. Ho molti traumi legati a quei giorni".

Jessica Alba in una scena del film I Fantastici Quattro

Una Donna Invisibile contro gli stereotipi di genere

Tuttavia, Alba ha comunque un bel ricordo dell'interpretazione di Storm, aggiungendo che "amava" il modo in cui il personaggio rompeva gli stereotipi di genere perpetuati nei film di supereroi e d'azione dell'epoca.

"Era una donna che ammiravo", ha aggiunto. "Era molto materna e molto gentile, ma anche determinata; diceva sempre quello che pensava. Aveva un grande senso morale. Chiunque tu fossi, potevi ammirarla. Spesso, le donne in queste storie hanno bisogno di essere salvate da un uomo o dalle grinfie di un cattivo, è sempre il problema della storia. Questo era allora. Ora è diverso".

Sulla recente interpretazione di Sue Storm da parte di Vanessa Kirby ne I Fantastici 4: Gli Inizi, Alba ha risposto di non aver ancora visto il film: "Di solito guardo questi film con i miei figli, e se fosse uscito Sonic, mio figlio lo vedrebbe 85 volte di fila. Quando si tratta di film per tutta la famiglia, sono sicuramente i miei figli a decidere cosa guardare. Ma devo convincerlo perché dobbiamo vederlo! Adoro la Marvel, sono molto divertenti".

Jessica Alba in una scena del film Sin City

Il prossimo progetto "tutto latino" con Robert Rodriguez

Alba ha anche annunciato di essere al lavoro su un nuovo film con Robert Rodríguez, che l'ha già diretta in Sin City e Machete. "Stiamo mettendo insieme un film d'azione davvero divertente, una sorta di commedia drammatica familiare all'interno di un film di rapine", ha spiegato, aggiungendo che il progetto avrà un cast interamente latinoamericano.

"Lo stiamo proponendo agli studios. Sarà davvero divertente". L'attrice ha anche aggiunto che sta lavorando a un progetto con la celebre regista saudita Haifaa al-Mansour, autrice di La bicicletta verde: "Stiamo preparando qualcosa insieme, una storia davvero tenera e bella. È una storia tenera su un genitore anziano e una figlia".