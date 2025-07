I Fantastici 4, Vanessa Kirby svela: "Il mio pancione finto era più pesante di quello vero"

Vanessa Kirby non avrebbe mai immaginato che fingere di essere incinta ne I Fantastici 4: Gli Inizi sarebbe stato più difficile della sua gravidanza nella vita reale.

L'attrice, che interpreta Sue Storm nel nuovo film sui supereroi dei Marvel Studios, è attualmente in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Paul Rabil. Recentemente è apparsa al Late Night with Seth Meyers, dove ha raccontato la differenza tra avere un pancione finto nel film e quello vero che sta sfoggiando in questi giorni.

Dopo averla salutata sul palco, il conduttore Seth Meyers ha scherzato sul suo pancione attuale: "Oh, mio Dio, è fantastico che tu sia rimasta nel personaggio".

Vanessa Kirby incinta: nessuna trovata pubblicitaria, solo una coincidenza

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

"Onestamente penso che molte persone credano che sia una trovata pubblicitaria. È solo una coincidenza pazzesca", ha raccontato Kirby riguardo alla sua gravidanza nella vita reale. L'attrice ha poi spiegato in dettaglio come hanno creato la sua gravidanza sullo schermo, aggiungendo: "In sostanza, la pancia finta è come una cosa di gommapiuma. Essendo di gommapiuma, è molto leggera e un po' ridicola. Quindi continuavo a dire a Flick, che si occupa dei miei costumi: 'Deve essere più pesante'".

Tuttavia, l'attrice si è subito pentita di quella richiesta. "Abbiamo provato diverse soluzioni e alla fine lei ha messo dei pacchetti di riso pesanti nella pancia, che è diventata così pesante che mi ha fatto venire un forte mal di schiena", ha ricordato.

Kirby è ormai incinta da diversi mesi e si è resa conto che il pancione finto che indossava nel film "non rispecchiava affatto la realtà. Questo è... molto più leggero. Quindi mi sono procurata un mal di schiena senza motivo". Meyers ha scherzato rispondendo: "Forse hai ragione, è come prima di rimanere incinta, fai qualcosa di peggio".

I Fantastici 4, il punteggio su Rotten Tomatoes

I Fantastici 4: Gli inizi, Joseph Quinn e Pedro Pascal in una scena

Dopo aver letto anche la nostra recensione de I Fantastici 4: Gli Inizi, potrete constatare come il nuovo progetto Marvel sembra abbia convinto i critici. Sui siti Rotten Tomatoes e Metacritic, infatti, le percentuali dei commenti positivi sono molto alte, superando altri lungometraggi tratti dai fumetti.

La pellicola, dopo poche ore, è già all'88% di commenti positivi su Rotten Tomatoes dopo 235 recensioni. Per fare un confronto, Thunderbolts*, il precedente film targato Marvel Studios, ha un punteggio pari all'88% di pareri a favore, mentre Superman, il progetto DC scritto e diretto da James Gunn con star David Corenswet, è arrivato all'83% di commenti positivi.