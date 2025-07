I Fantastici 4: Gli inizi, quando la Marvel (ri)parte dalla maternità

Ricominciare, sì, ma come? Facile. Ripartire dal principio assoluto. Dal futuro che, irrimediabilmente, diventa già presente. Ricominciare da un bambino a cui dover cambiare i pannolini. Ricominciare soprattutto dall'amore di una madre per un figlio. Intendiamoci, I Fantastici 4 - Gli Inizi di Matt Shakman non è il miglior cinecomic possibile, né tantomeno è uno dei migliori film Marvel (molto meglio Thunderbolts). Tuttavia, nel suo elegante retro-futurismo alla William Gibson o alla J.G. Ballard, prestato all'iconografia di un fashion cast, il film vive e cavalca un certo sentimentalismo, creando - come vorrebbe Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards - ponti e non di certo muri.

Vanessa Kirby è Sue Storm

Le sponde da collegare, in questo caso, sono alquanto distanti, e i ponti eretti appaiono poco stabili. Ricucire uno strappo generato da troppi film, troppe serie e troppi multiversi, intanto che il pubblico sembra mal digerire le scelte produttive dettate da Kevin Feige che, però, fa mea culpa: "Abbiamo prodotto 50 ore di storie tra il 2007 e il 2019. Nei sei anni successivi siamo andati ben oltre le 100 ore di contenuti, in metà del tempo. È troppo". Lo stesso Feige che, alla vigilia dei Fantastic 4, ha parlato a ruota libera, tracciando una linea tra quello visto fin ora e quello che, con tutta probabilità, vedremo dopo Avengers: Secret Wars.

I Fantastici 4: Gli inizi, la simbolica intenzione di ricominciare

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

In questo senso, e dietro al valore narrativo, I Fantastici 4, nel suo essere archetipo dello stand-alone, è sovrapponibile alla scelta della Marvel in fatto di annunci, casting e organizzazione: cambiare tutto, perché nulla cambi. Guardare al futuro, ricominciare con un brand solido (e storico), ma intanto richiamare in servizio coloro che hanno reso grande l'MCU. A cominciare da Robert Downey Jr. che, in Avengers: Doomsday, rivedremo versione Victor Von Doom, leggendario villain che con questi Fantastici 4 c'entra più di quanto potessimo pensare.

Ovvero? Lo dice ancora Feige: "Quando hai grandi attori nei ruoli giusti, è bello poterli rivedere in altri progetti". E se invece non fosse così? Se Robert Downey Jr. fosse e restasse solo Iron Man? Perché poi l'immaginario pop fatica a scendere a compromessi, e perché poi se si vuole davvero cambiare bisognerebbe anche avere la forza di rafforzarli certi cambiamenti, valorizzando anche la simbolica intenzione di rinascere e, quindi, di tornare a maturare.

Le responsabilità di una madre

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach e Pedro Pascal

Allora, se di cambiamenti parliamo, quale simbolo migliore se non un parto? Il nascituro Franklin, figlio di Reed Richards e Sue Storm (Vanessa Kirby) sarà, tanto per cominciare, il casus belli tra i Fantastici 4 - di cui per cronaca fanno parte anche Johnny Storm e La Cosa, con il volto di Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach - e il gigantesco Galactus affamato di mondi. Che fare, quindi? Sacrificare un figlio o sacrificare l'umanità? Una domanda che tiene in piedi il film (ed è curioso che Pedro Pascal si ritrovi davanti un bivio simile a quello affrontato in The Last of Us). Una nuova fase che inizia dunque con la famiglia allargata, con le scelte, e con quei poteri da cui derivano le responsabilità di un gruppo di individui fuori dall'ordinario, eppure più normali di quanto leggevamo nei fumetti di Stan Lee e Jack Kirby.

Foto di famiglia per I Fantastici 4

In fondo, cosa c'è di più normale di una madre che difende il proprio bambino? Il concetto di responsabilità portato al livello massimo, tanto che nel film di Shakman la final battle è risolta innanzitutto dall'istinto protettivo di mamma Sue, al centro di una sequenza in cui l'emotività ruba la scena all'azione. E dunque ci risiamo: il Marvel Cinematic Universe, stando alle dichiarazione di Feige, e stando alla metafora (voluta?) del piccolo Franklyn Richards, è all'alba della resa dei conti (pure con se stessa), mettendo subito in chiaro le cose durante la profetica scena post-credit: ritornare al futuro è vitale, ma può non portare necessariamente ad una vera evoluzione.