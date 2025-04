I Fantastici 4: Gli Inizi, perché il villain è Galactus e non Dottor Destino? Il regista fa chiarezza

Matt Shakman ha spiegato perché il Dottor Destino non è principale cattivo del film sulla Prima Famiglia in arrivo e chiarisce perché ha deciso di non adottare la tecnica della motion capture con Galactus.

Tutti i film sui Fantastici Quattro realizzati finora hanno visto l'iconico Dottor Destino come principale antagonista. Tutti tranne I Fantastici 4: Gli Inizi, che conterrà una svolta notevole scommettendo sulla malvagità di Galactus e del suo araldo Silver Surfer.

Per l'ingresso ufficiale della Prima Famiglia nel Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige & soci hanno deciso di riporre sullo scaffale Victor Von Doom pronti a rispolverarlo, incarnato dall'eccezionale Robert Downey Jr., in Avengers: Doomsday, che uscirà nel 2026, e poi nel seguito Avengers: Secret Wars, atteso per il 2027.

Parlando con Entertainment Weekly, il regista Matt Shakman ha spiegato perché nel film in arrivo sui Fantastici Quattro Galactus è stato preferito a Victor Van Doom.

"Destino è un personaggio fantastico, ma occupa troppo spazio", ha detto il regista. "Altri adattamenti cinematografici hanno sia una storia delle origini che Destino. Noi non avremo né l'uno né l'altro, e questo ci permette di guardare i personaggi da una prospettiva nuova."

La cosa ed HERBIE in una scena

L'ingombrante Dottor Destino

Galactus è un tipo di cattivo molto diverso e Matt Shakman ha deciso di evitare di seguire la strada più prevedibile con il Divoratore di Mondi di Ralph Ineson.

"Non volevo usare solo la motion capture per Galactus. Volevo che ci fosse qualcuno che incarnasse davvero il personaggio", conferma. "Così abbiamo creato un intero costume per lui e abbiamo fatto molti test video per capire: come ci si assicura che le dimensioni siano corrette? Come si filma il Monte Rushmore?"

Anche la star Pedro Pascal, interprete di Reed Richards, si è espresso sul nuovo villain anticipando: "È sicuramente una minaccia di portata mai sperimentata da Reed. Persino l'uomo più intelligente del mondo è sbalordito da un essere che supera la sua comprensione del tempo".

L'uscita italiana de I Fantastici 4: Gli Inizi è fissata per il 23 luglio.