I Fantastici 4: Gli Inizi; primo sguardo a Silver Surfer e a Vanessa Kirby... in dolce attesa

Il pubblico del CinemaCon di Las Vegas galvanizzato dall'anteprima esclusiva de I Fantastici 4: Gli Inizi mostrata da Marvel nel corso di un panel ricco di sorprese. A farla da padrone sono state le donne, con la rivelazione di un cattivo eccezionale che, per l'occasione, è diventata una cattiva e della Sue Storm di Vanessa Kirby in dolce attesa.

Il CEO Marvel Kevin Feige, assente perché impegnato sul set inglese di Avengers: Doomsday, ha inviato un messaggio video esaltando l'arrivo della Prima Famiglia Marvel e anticipando che la storia dei personaggi interpretati da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach si svolgerà in una dimensione retro-futuristica della Terra ispirata agli anni '60.

I Fantastici Quattro vede protagonisti quattro astronauti trasformati in supereroi dopo l'esposizione ai raggi cosmici nello spazio. Reed Richards (Pedro Pascal) acquisisce la capacità di allungare il suo corpo a lunghezze sorprendenti. Il suo interesse sentimentale, Sue Storm (Vanessa Kirby), ha il potere di diventare invisibile e creare campi di forza. Il fratello di Sue, Johnny Storm (Joseph Quinn), può trasformare il suo corpo in fuoco e anche volare. E Ben Grimm (Moss-Bachrach), il migliore amico di Reed, si è trasformato in La Cosa. Ciò significa enormi massi arancioni per un corpo che gli conferiscono una super forza e una bassa autostima.

I Fantastici 4

Che cosa si vede nel trailer

Il trailer inedito presentato al CinemaCon si apre con Reed Richards e Sue Storm che scoprono di aspettare un bambino, il che scatena una reazione conflittuale. "Possiamo farcela", dice Vanessa Kirby con tono rassicurante. Mentre la squadra combatte la minaccia di Galactus, la sua Sue Storm è risoluta. "Affronteremo questa situazione insieme", dice nel trailer. "Combatteremo insieme, come una famiglia".

Questa è la prima volta che la Marvel presenta una supereroina mamma lavoratrice. Nella loro timeline, il gruppo di eroi sono note celebrità. Appaiono nei talk show e sono oggetto di video di ringraziamento adulatori da parte di bambini e pompieri. Sembra che non ci sia nulla che non possano affrontare, persino la prospettiva di trovare babysitter mentre salvano il mondo.

La Cosa con l'amico robot HERBIE

Più avanti nel promo, Reed Richards rivela in una conferenza stampa a una popolazione preoccupata: "Vi proteggeremo". Il filmato riserva una grande sorpresa nel gran finale con l'apparizione della versione femminile di Silver Surfer (Julia Garner), accolta da urla e tifo da stadio. La villain rivela alla squadra che il loro pianeta è stato segnato da poteri alieni per essere annientato.

La posta in gioco è alta per I Fantastici 4: Gli Inizi, che arriverà nei cinema italiani il 23 luglio, due settimane dopo il film di punta della DC Studios Superman. Questo sarà l'ultimo film dei Marvel Studios prima di Avengers: Doomsday, in uscita nel 2026 della prossima estate, che vedrà il ritorno di Robert Downey Jr., stavolta nei panni da villain del Dottor Destino, che nei fumetti è il principale antagonista della Prima Famiglia. Tutti e quattro i membri dei Fantastici 4 appariranno in Avengers: Doomsday, dando vita a un intreccio narrativo che si preannuncia travolgente.