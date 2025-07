I Fantastici 4: Gli Inizi, il tour del Baxter Building in un video esilarante, John Malkovich torna nel cast

Mentre il Baxter Building è stato messo in vendita sul popolare sito web di annunci immobiliari Zillow, John Malkovich viene misteriosamente riaggiunto al cast del cinecomic in uscita il 23 luglio.

Diamo uno sguardo all'esterno e all'interno del Baxter Building, edificio in cui dimora la Prima Famiglia Marvel, nel nuovo esilarante video promozionale de I Fantastici 4: Gli Inizi che vede la celebre casa in vendita sul popolare sito web di annunci immobiliari Zillow.

Con 4 camere da letto e 4 bagni, la proprietà di circa 400 metri quadrati è in vendita alla strabiliante cifra di 4.444.444 dollari. Oltre a offrire uno sguardo ravvicinato agli straordinari set costruiti per il film, l'annuncio svela anche un nuovo aspetto del Baxter Building, con tanto di skyline newyorkese, Excelsior Launch Pad e tutto il resto, in questa realtà parallela.

Ecco la descrizione ufficiale della casa della Prima Famiglia:

Questa straordinaria residenza fonde un design senza tempo con le ultime innovazioni di ReedTech. I residenti godono di uno spazio abitativo adattabile alle loro esigenze. Possono accendere il fuoco con il barbecue interno della cucina high-tech e ricevere aiuto immediato in casa dal loro assistente robotico H.E.R.B.I.E.. Godetevi la splendida visuale sulla città, inclusa la rampa di lancio dove i Fantastici Quattro si preparano per la loro prossima missione cosmica. Potreste persino vedere la Torcia Umana illuminare il cielo!

Le residenze costituiscono solo una parte del Baxter Building. Laboratori e officine all'avanguardia si estendono su più piani, offrendo a Reed Richards e al suo team lo spazio per sperimentare innovazioni pionieristiche nella robotica, nell'aeronautica e oltre. Alla base dell'edificio si trova la sede centrale della Future Foundation, dove i Fantastici Quattro, in particolare l'impareggiabile Sue Storm, si battono per una nuova era. La loro missione: fornire energia pulita e promuovere il progresso scientifico in tutto il mondo.

L'enigma John Malkovich

Il cast de I Fantastici 4: Gli Inizi è attualmente a Parigi per promuovere il cinecomic, nei cinema italiani a partire dl 23 luglio. A sorpresa nel comunicato stampa diffuso da Disney/Marvel Studios è ricomparso il nome di John Malkovich, inizialmente anticipto e poi misteriosamente sparito.

Finora il nome del divo era totalmente assente dal marketing e dagli spot diffusi il che ha spinto a ipotizzare che il personaggio di Red Ghost fosse stato tagliato dopo le proiezioni di prova. Il ruolo è stato tenuto nascosto perché è marginale o per mantenere l'effetto sorpresa per il pubblico? Impossibile sapere, al momento, cosa sia accaduto dopo la sua breve apparizione nel primo teaser, ma i fan saranno lieti di vedere riconfermata la sua presenza.

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico ispirato agli anni '60, I Fantastici 4: Gli Inizi dei Marvel Studios presenta la Prima Famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), impegnati ad affrontare la sfida più ardua di sempre.

Costretti a trovare un equilibrio tra il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i quattro devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza grave, la situazione assumerà svolte decisamente personali.