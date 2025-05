I Fantastici 4: Gli Inizi, reshoots in corso, foto dal set svela uno spoiler su Silver Surfer

Sono in corso a Los Angeles le riprese aggiuntive de I Fantastici 4: Gli Inizi, in uscita nei cinema italiani il 23 luglio. Dal set spunta una foto che potrebbe contenere un importante spoiler sul villain interpretato da Julia Garner.

Nella foto in questione Garner veste i panni di Shalla-Bal, non di Silver Surfer. Con i suoi vistosi capelli biondi e un abito bianco decorato con una fantasia blu cosmica, Shalla-Bal apparentemente non è più un Araldo di Galactus (o non lo è ancora diventato). L'attrice è stata mostrata rivolta verso la riva prima di girarsi e allargare le braccia.

Da quanto visto, è impossibile dire cosa stia succedendo. Potrebbe trattarsi di un flashback che rivela quando Shalla-Bal è diventata Silver Surfer o forse di una scena finale del film in cui viene liberata da quel fardello. La sequenza in questione potrebbe persino preparare gli eventi di Avengers: Doomsday, anche se al momento non è prevista la presenza di Garner nel film.

Cosa accadrà a Silver Surfer?

Thunderbolts ha stabilito che i Fantastici Quattro arriveranno alla fine su Terra-616, e i fan sperano che Norrin Rad, il Silver Surfer maschio, venga introdotto nell'MCU dopo Avengers: Secret Wars.

Nell'ipotesi che la realtà in cui vivono i Fantastici Quattro venga distrutta ne_I Fantastici 4: Gli Inizi_, sia Galactus che Shalla-Bal sono potenzialmente destinati a sparire alla fine del film. Tuttavia, persistono voci secondo cui il Divoratore di Mondi sarà una minaccia Multiversale.

Durante una recente intervista, a Julia Garner è stato chiesto se avesse fatto surf per prepararsi a interpretare questo personaggio.

"No, in realtà ho paura dell'oceano", ha detto ridendo. _"Quindi no, ma so recitare. Ho degli amici che sanno fare surf e mi hanno mostrato alcune mosse prima che andassi a Londra, giusto per imparare la posizione del corpo. E poi, poco dopo essere arrivata a Londra, mi sono resa conto che usavo alcune mosse da surf, ma poi ho usato anche molto di quello che vedevo nei fumetti. C'erano pose diverse che, per come le disegnavano, non erano pose da surf. Sembravano sculture. Così ho incorporato il surf nelle pose di una scultura, come muoversi con eleganza, come una danza. È stato un mix di cose, ma molto proveniva dai fumetti che mi hanno ispirata."