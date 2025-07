I Fantastici 4: Gli Inizi, per il regista "Pedro Pascal guiderà gli Avengers", ma arriva la smentita

Matt Shakman ha rivelato che il Reed Richards di Pedro Pascal guiderà i Vendicatori in Avengers: Doomsday? Facciamo chiarezza.

Sarà Reed Richards, alias Mr. Fantastic, il nuovo leader dei Vendicatori in Avengers: Doomsday e Secret Wars? Così parrebbe aver affermato il regista de I Fantastici 4: Gli Inizi Matt Shankman.

Nel corso di una lunga intervista con Variety, Shankman si è soffermato sulla collaborazione con la star Pedro Pascal, interprete di Reed Richards nel cinecomic Marvel nonché sua vecchia conoscenza dai tempi degli esordi di entrambi a teatro. Parlando delle difficoltà del ruolo, il regista lo ha lodato dicendo:

"Passa dall'essere lo scienziato nerd rinchiuso in laboratorio, al marito e padre che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia, fino a diventare leader degli Avengers. Ho capito che la versione che stavamo costruendo doveva contenere tutti questi elementi".

Questa frase non è passata inosservata mettendo subito in allarme i fan. Matt Shankman si è lasciato sfuggire un colossale spoiler? Scopriamo se è veramente così.

Peedro Pascal dialoga col robot HERBIE

Chi sarà il leader degli Avengers in Doosmday e Secret Wars?

Sebbene alcuni abbiano preso la frase di Matt Shankman come una conferma che Mr. Fantastic guiderà gli Avengers nel prossimo film in uscita nel 2026, è possibile che il regista si riferisse semplicemente al viaggio di Reed Richards nei fumetti.

Come sottolinea Comicbookmovie, precedenti voci suggerivano che Sam Wilson (Anthony Mackie) avrebbe preso il comando di una squadra di eroi, con Yelena Belova (Florence Pugh) a capo dei Nuovi Vendicatori formatisi alla fine di Thunderbolts. Ma cosa accadrebbe se Reed Richards fosse destinato a guidare una terza squadra?

L'insider @MyTimeToShineHello si è affrettato a mettere le cose in chiaro scrivendo su X:

"Okay, ho controllato con la mia fonte e mi è stato detto che Reed Richards non è il leader degli Avengers in Doomsday e Secret Wars. Sam e Yelena sono i leader dei team".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Naturalmente la sua smentita va presa con le molle visto che non proviene da fonti ufficiali Marvel, ma nei fan rimane la perplessità riguardo alla dichiarazione fatta da Matt Shankman. Qualche certezza in più arriverà certamente dalla visione de I Fantastici 4: Gli Inizi, nei cinema a partire dal 23 luglio.