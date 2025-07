I Fantastici 4: Gli Inizi, svelata la durata sorprendentemente breve del cinecomic Marvel

Passo indietro per i Marvel Studios che, dopo averci abituato a cinecomic di durate fiume, hanno deciso di dare un giro di vite per l'atteso I Fantastici 4: Gli Inizi. La durata della pellicola in uscita il 23 luglio è stata svelata ed è sorprendente breve per gli standard visto che il film sulla Prima Famiglia Marvel durerà "solo" un'ora e 55 minuti.

Il sito web di AMC indica 115 minuti, ovvero 1 ora e 55 minuti. La durata totale è di 20 minuti inferiore a quanto suggerito da precedenti indiscrezioni, con voci di corridoio che indicavano una potenziale durata di 2 ore e 10 minuti. Chissà se questa durata, assimilabile a quelle dei film su Doctor Strange, Thor e Ant-Man, è frutto di tagli dell'ultimo minuto o se era prevista fin dall'inizio una confezione più contenuta per celebrare l'ingresso della Prima Famiglia nell'MCU dopo alcune versioni non troppo apprezzate.

I fantastici 4 con indosso le tute da astronauta

Cosa ci aspetta al cinema

Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm

Diretto da Matt Shankman, I Fantastici 4: Gli Inizi vede protagonisti Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, alias Mister Fantastic, Vanessa Kirby in quelli di Sue Storm/la Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm, alias La Cosa. Il cinecomic include, inoltre, Ralph Ineson nel ruolo del villain Galactus e Julia Garner in quelli di Shalla-Bal/Silver Surfer. Con loro anche Paul Walter Hauser, John Malkovich, Sarah Nils e Natasha Lyonne in ruoli ancora top secret.

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retrofuturistico ispirato agli anni '60, il film targato Marvel Studios introduce la Prima Famiglia mentre affrontano la sfida più ardua di sempre. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i 4 astronauti devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E come se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza grave, la situazione diventerà improvvisamente molto personale.

I Fantastici 4 faranno ritorno, come preannunciato, in Avengers: Doomsday nel 2026.