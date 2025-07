I Fantastici 4: Gli Inizi, debutto "eroico" in Italia e USA: il film Marvel supera le attese (ma di poco)

Il botteghino non tradisce la Prima Famiglia Marvel, Pedro Pascal e i suoi compari celebrano un debutto da quasi 4 milioni di euro in Italia e 118 milioni in patria.

Le proiezioni indicavano un debutto compreso tra i 100 e i 110 milioni, ma l'incasso domestico de I Fantastici 4: Gli Inizi ha rassicurato i Marvel studios con 118 milioni raccolti in 4,125 sale nordamericane e una media per sala di 28.606 dollari.

Cifre importanti, visto e considerato che, a parte Deadpool & Wolverine pochi cinecomic della compagnia, negli ultimi tempi, hanno raggiunto i risultati dell'epoca d'oro. Film promosso, quantomeno dal pubblico, anche in Italia, dove la pellicola interpretata dalle star Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, uscita in 443 sale, ha collezionato 3,4 milioni di euro, 2,5 nel solo weekend. 218 milioni globali sembrano un risultato soddisfacente, visto che il budget si aggirerebbe sui 200 milioni, e la cifra è destinata a salire nelle prossime settimane.

La Prima Famiglia Marvel festeggia il successo al botteghino

Superman e Jurassic World - La Rinascita confermano il successo

Con un calo del 57% negli incassi, Superman non guida più la top 5 americana. Altri 24,8 milioni portano il film a sfiorare i 290 milioni nella terza settimana di programmazione, mentre in Italia è terzo con 4,5 milioni complessivi. Globalmente, il cinecomic di James Gunn ha superato i 500 milioni globali e sta figurando molto bene, come conferma l'analista di Franchise Entertainment Research David A. Gross, che dichiara: "I supereroi stanno mostrando un atteggiamento spavaldo, e questa è una buona notizia per l'industria."

una scena di Jurassic World - La Rinascita

Ma si conferma anche l'appeal dei dinosauri nei confronti del grande pubblico. L'hit Universal Jurassic World - La Rinascita continua a macinare incassi ed è terzo negli USA, mentre l'Italia lo premia con altri 516.000 euro di incassi e un secondo posto, con oltre 9,5 milioni di euro. A livello globale, il film supera i 718 milioni. La nuova avventura giurassica con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali è uno dei soli tre film di Hollywood ad aver superato la soglia dei 600 milioni quest'anno insieme a Lilo & Stitch (1,008 miliardi di dollari) e Un film Minecraft (955 milioni di dollari).

Flop de I Puffi

Se F1 si conferma uno dei successi della stagione estiva americana con altri 6,2 milioni di incasso che portano la pellicola automobilistica con Brad Pitt a 65,5 milioni complessivi, il musical d'animazione I Puffi si conferma un flop. Il film per famiglie con la voce di Rihanna nei panni di Puffetta aggiunge 5,5 milioni a un incassoi domestico di appena 22 milioni e non va meglio nel resto del mondo, dove ha raggiunto poco meno di 70 milioni globali.

Per quanto riguarda l'Italia, al quarto posto si segnala il debutto del thriller di Steven Soderbergh, il controverso Presence, che apre con 238.000 euro da 224 sale. Ghost story incentrata sul personaggio di Rebecca (Lucy Liu) che, assieme al marito Chris (Chris Sullivan) e ai figli adolescenti Tyler (Eddy Maday) e Chloe (Callina Liang), si trasferisce in una bella villetta in periferia. Chloe è sconvolta dalla perdita della sua migliore amica, morta per overdose poco tempo prima. Tyler invece è all'apice del successo: campione di nuoto, sta diventando molto popolare all'interno della nuova scuola. Rebecca spera che il trasferimento aiuti Tyler a ottenere risultati sempre migliori e Chloe a superare il lutto. Un giorno però Chloe si accorge che nella sua camera sono stati spostati dei quaderni su cui stava studiando, anche se nessuno è entrato a riordinare. La ragazza percepisce una presenza, un'entità che la sorveglia e di cui in qualche modo percepisce le emozioni. Per saperne di più, ecco la nostra recensione di Presence.