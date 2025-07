I Fantastici 4: Gli inizi, svelato il numero di scene post-credit nel nuovo film Marvel

Il debutto de I Fantastici 4: Gli inizi si avvicina e cresce l'attesa per uno dei film più importanti della nuova fase del Marvel Cinematic Universe. La pellicola, diretta da Matt Shakman, uscirà il 23 luglio 2025 nelle sale italiane e porterà sul grande schermo una nuova versione della prima famiglia Marvel, con un cast rinnovato e una cornice visiva ispirata agli anni Sessanta.

Due scene post-credit confermate

Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, insider affidabile del settore, il film conterrà due scene post-credit, seguendo la tradizione ormai consolidata dei titoli MCU. Sebbene non siano stati forniti dettagli ufficiali da parte dei Marvel Studios, indiscrezioni emerse dopo una proiezione di prova hanno rivelato alcune informazioni, che però sono state in parte smentite da dichiarazioni del regista.

I Fantastici 4 in Marvel Rivals

Le scene post-credit, da sempre attese con ansia dai fan, potrebbero offrire importanti collegamenti con il futuro del franchise e gettare le basi per nuovi sviluppi narrativi.

Un cast di alto livello per una nuova era

Il film vede Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/La Cosa. Il cast include anche Julia Garner come Silver Surfer, Paul Walter Hauser nel ruolo di Harvey Elder/Mole Man e Ralph Ineson nei panni del temibile Galactus. La voce del robot H.E.R.B.I.E. sarà affidata a Matthew Wood.

I Fantastici 4: Gli Inizi, una nuova locandina del cinecomic

Una curiosità: John Malkovich, inizialmente previsto per il ruolo di Red Ghost, non comparirà più nel film. Le sue scene sono state tagliate durante la fase di montaggio, come confermato dallo stesso Shakman.

Ambientato in un universo stilizzato con estetica rétro, I Fantastici 4: Primi passi si distingue per la sua atmosfera unica. La trama segue i quattro protagonisti mentre affrontano una minaccia cosmica rappresentata da Galactus e dal suo enigmatico araldo, Silver Surfer. La posta in gioco è altissima: la salvezza del pianeta Terra e l'equilibrio tra eroismo e legame familiare saranno messi a dura prova.