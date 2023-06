I Fantastici 4 e Silver Surfer: il regista commenta le polemiche sull'aspetto di Galactus

Dopo il film sui Fantastici 4 uscito nel 2005, Fox decise di dare il via libera a un sequel, intitolato I Fantastici 4 e Silver Surfer, uscito nel 2007 e che non ottenne il successo sperato. Tra le critiche maggiori dei fan ci fu il design di Galactus, completamente cambiato rispetto ai fumetti Marvel e ridotto a semplice "nuvola nello spazio". Sulle polemiche è voluto intervenire di recente il regista Tim Story, ammettendo gli sbagli commessi.

"Assolutamente no, non è stato il miglior design di Galactus e non ho problemi ad ammetterlo. I piani alti non erano sicuri di quello che sarebbe successo e all'epoca non erano ancora stati introdotti dei supereroi nello spazio. C'era molta paura. Ovviamente la Marvel è andata avanti nel corso degli anni, ma nel 2007 non erano ancora pronti" ha dichiarato il regista ai microfoni di ComicBook.com. "Quindi sono d'accordo, non era il design giusto, ma ci saranno grosse sorprese in arrivo".

Le dichiarazioni di Tim Story potrebbero quindi confermare il tanto chiacchierato debutto di Galactus in Fantastic Four, reboot targato Marvel Studios in uscita nel 2025. Si vocifera che il candidato numero uno per interpretare il villain sia Antonio Banderas al suo debutto assoluto nell'MCU.

Il possibile cast di Fantastic Four

Non sono mancate le indiscrezioni sul resto dei protagonisti. Al giovane Paul Mescal, star de Il Gladiatore 2, sarebbe stata offerta la parte della Torcia Umana, mentre Margot Robbie dovrebbe essere in lizza per il ruolo di Sue Storm alias la Donna Invisibile. Adam Driver, infine, dovrebbe aver firmato per interpretare Reed Richards aka Mr. Fantastic, ma al momento mancano conferme ufficiali da parte di Marvel.