I Fantastici Quattro e Silver Surfer, Doug Jones: "Non è stato fatto tutto in CGI" (FOTO)

Doug Jones ha condiviso sul suo profilo Twitter una foto dietro le quinte de I Fantastici Quattro e Silver Surfer per dimostrare che il suo personaggio non è stato realizzato completamente in CGI

Grazie a quanto condiviso da Doug Jones, i fan della Marvel stanno godendo di una succulenta foto dietro le quinte direttamente dal set de I Fantastici Quattro e Silver Surfer, film diretto nel 2007 da Tim Story.

La fotografia in questione, tratta da I fantastici Quattro e Silver Surfer, mostra il personaggio di Silver Surfer con indosso una tutina argentata. A questo proposito, Doug Jones ha raccontato: "Se pensate che il mio personaggio di Silver Surfer sia stato realizzato completamente in CGI, questa foto di circa 15 anni fa mostra esattamente il contrario! Gli effetti digitali sono stati aggiunti in post-produzione. Il trucco, invece, è stato curato da Spectral Motion".

Doug Jones ha deciso di celebrare il quindicesimo anniversario di realizzazione del sequel de I Fantastici Quattro condividendo una foto dal dietro le quinte del film con l'obiettivo di contraddire tutti i fan che pensano che il personaggio di Silver Surfer sia stato realizzato completamente in CGI. In occasione di un'intervista con ComicBook, Doug Jones ha raccontato di essere disposto a interpretare nuovamente Silver Surfer in futuro: "Nel caso in cui Silver Surfer entrasse a far parte del Marvel Cinematic Universe, mi piacerebbe tanto tornare a interpretarlo. Si tratta di un personaggio eroico, angelico e cristiano, per certi versi. Somiglia al tipico supereroe che vorrei essere nella vita reale. Tra l'altro, ha anche un bellissimo fondoschiena. Silver Surfer è il personaggio con il miglior fondoschiena che abbia mai interpretato".

Al momento, Doug Jones sta interpretando il personaggio di Saru in Star Trek: Discovery, serie targata Paramount+. Nel corso di un'intervista con Deadline risalente al 2018, l'attore ha paragonato Saru e Silver Surfer e ha dichiarato: "Ho avuto modo di interpretare Silver Surfer e ho approfondito il suo personaggio nei fumetti. Mi piacciono i personaggi che perdono qualcosa e che lasciano indietro qualcosa di importante. Si tratta di Saru, ad esempio, che guarda continuamente il cielo per capire come abbandonare sua gente. Però tutto ha un costo. La stessa cosa vale anche per Silver Surfer. Si tratta di un parallelo ottimo: Saru e Silver Surfer, in un certo senso, vogliono proteggere l'universo e fare in modo che tutto scorra placidamente".